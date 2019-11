So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Eines der prägendsten Erlebnisse meiner journalistischen Sozialisation geht zurück auf das Jahr 2007. Die junge Kanzlerin Angela Merkel hatte die Mächtigen der Welt in einen riesigen Strandkorb nach Heiligendamm geladen und einen Klimagipfel der G8 abgehalten – damals auch noch traut dabei der inzwischen vom Tisch gebannte Wladimir Putin. Es war ein große Ereignis in einem traumhaften Hotelkomplex an der Ostsee, perfekt organisiert und inszeniert. Meine Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und ich hatten eine Ferienwohnung genommen, einmal gab es von mir selbst gefangenen Hornhecht, der Anfang Juni immer vor der Küste steht.

Als Berliner Büroleiter der Süddeutschen Zeitung hatte ich das Privileg, den Leitartikel zu schreiben. Er ist euphorisch ausgefallen, und ich war ganz stolz drauf. Anderntags zurück im Büro in Berlin dann die Video-Schalte mit der Zentrale in München. Und statt meine güldenen Wort zu rühmen, eröffnete der große Chefredakteur Hans Werner Kilz die Runde ohne weitere Vorrede, „Na, Herr Schwennicke“, hob er mit seiner wunderbar sonoren Stimme an, „da haben Sie sich von den Merkel-Leuten ja sauber einseifen lassen.“

