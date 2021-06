So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Gerhard Seyfried ist Comic-Zeichner, Karikaturist und Schriftsteller. Er wurde international bekannt als Chronist der linksalternativen Szene in Berlin.

Herr Seyfried, ein neues Wahlplakat der Grünen zeigt einen Familienvater, der Frau und Kinder mit einem Lastenrad spazieren fährt. Die Grünen sind dafür sehr gescholten worden. Es hieß, das Plakat propagiere alte Geschlechterrollen und obendrein einen Hang zum Konsum. Jemand twitterte: „4.000 Euro fürs Lastenrad, fast 200 für den Pullover.“ Angenommen, Sie wüssten nicht, für welche Partei das Plakat wirbt, auf wen würden Sie tippen?

Also, dieses Plakat ist so grün, wie es nur irgend geht. Das ist eine Sonnenblume drauf. Aber es gibt auch keine andere Partei, die so etwas machen würde. Einen Sonntagsausflug ins Grüne mit Kindern, und dann auch noch mit dem Lastenrad.

Warum? Der Klimaschutz ist doch das Thema Nr. 1. Warum sollten Sozial- oder Christdemokraten nicht auch in die Pedale treten?

Ach, denen fällt nichts Anderes ein als langweilige Passfotos von ihren Politikern. Dieses Plakat von den Grünen ist ein Bildplakat, das erzählt eine Geschichte. Das ist ja schon mal was.

Der Mann strampelt, die Frau lässt sich fahren. Sind das noch die Grünen, mit denen Sie mal sympathisiert haben?

Wenn es umgekehrt wäre, gäbe es auch einen Aufschrei der Empörung: Die Frau muss die ganze Arbeit machen, und der Mann lässt sich fahren. Man kann es nie jedem Recht machen!

Nicht ohne mein Lastenrad: Wahlplakat für die Grünen, 2021

Sind die Grünen die hippere CDU?