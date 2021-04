Eine bessere Vorlage konnte die Union den Grünen nicht bieten in diesem Jahr, in dem der Hauptkonkurrent der CDU erstmals in der deutschen Geschichte nicht die SPD ist, sondern die Grünen. Die Partei steht in den Umfragen konstant bei über 20 Prozent, Tendenz steigend. Aus heutiger Sicht stellt sich eigentlich nur die Frage, in welcher Konstellation sie in die Regierung einziehen wird – und ob sie sogar die Kanzlerin stellt.