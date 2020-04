So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Im September erscheint von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

So schnell kann’s gehen. Gestern noch top, heute schon Flop. Galten die Grünen bis vor wenigen Wochen noch als Partei der Zukunft, die mit Super-Robert und Fridays-for-Future im Rücken allen verknöcherten Besitzstandswahrern das Fürchten lehrt, so erscheinen sie heute als Relikt einer sorglosen Vergangenheit, in der man keine anderen Probleme hatte als Feinstaub und Stickoxid.

Doch inzwischen mussten wir lernen, dass es tödlichere Gefahren für die Lungen der Menschen gibt. Mehr noch: Angesichts von Produktionsstopps, geschlossenen Geschäften und mehr als 725.000 Betrieben in Kurzarbeit ist die Formel vom ökologischen Umbau der Industriegesellschaft keine Verheißung, sondern Bedrohung.

