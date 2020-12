Tübingen ist nicht der Nabel der Welt, aber wenn dort ein Sack Reis umfällt, hört man das auch im Rest der Republik. Das verdankt die Universitätsstadt einem Mann, der es wie kein zweiter versteht, sich und seine Arbeit in die Schlagzeilen zu katapultieren. Es ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.

Er regiert die Stadt schon seit 14 Jahren. Ein toller OB, so hört man aus der Fraktion der Grünen im Stadtrat. Einer, der eine Vision habe.Tübingen soll als erste deutsche Stadt klimaneutral werden. Einer aber auch, der es schaffe, Mehrheiten für seine Politik zu beschaffen. Abzüge in der B-Note bekommt Palmer bloß für seine „Alleingänge“. Es ist ein Umschreibung für die „verbalen Entgleisungen“, mit denen er regelmäßig auf sich aufmerksam macht.

Ein typischer Palmer eben

Die Liste dieser Ausfälle ist lang. Erst im Mai schockierte er viele Parteifreunde mit dem Satz, die Bundesregierung versuche mit ihrer Corona-Politik alte Menschen zu retten, die möglicherweise in einem halben Jahr sowieso sterben würden. Der Satz war missverständlich formuliert, ein typischer Palmer eben. Man weiß nie, ob er das bewusst macht oder ob er schneller redet als er denkt.

Es passierte, was immer in solchen Fällen passiert. Ein Aufschrei der Empörung hallte durch die Republik. Diesmal allerdings war er lauter als sonst. Und mit ihrer Kritik an ihrem enfant terrible hielten sich seine Parteifreunde nicht mehr zurück. Es habe sich ausgepalmert, verkündeten die Grünen in Baden-Württemberg und im Bund. Auch der Vorstand des Stadtverbandes Tübingen beschloss, den OB nicht mehr bei einer weiteren Kandidatur zu unterstützen. Palmer reiße mit dem Hintern im Bund wieder ein, was die Grünen in Tübingen mit ihm aufgebaut hätten, heißt es. Aber ihre Leistungen würden gar nicht gewürdigt. „Es heißt immer: Palmer, Palmer, Palmer.“

Wollen die Grünen überhaupt einen eigenen Kandidaten? Einen Alternativkandidaten, nein, den haben sie noch nicht. Man wolle jetzt erstmal die Landtagswahl im Frühjahr abwarten und danach die 400 Mitglieder des Stadtverbands befragen. Soll Palmer nochmal antreten? Wollen sie überhaupt einen eigenen Kandidaten aufstellen? Das alles muss noch ausdiskutiert werden. Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, erst das Votum einzuholen und Palmer dann den Stuhl vor die Tür zu stellen?