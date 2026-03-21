Öffentliches Gebet in Berlin
Muss der Islam sichtbarer werden? / dpa / -

Debatte um muslimische Feiertage Die Grünen auf reaktionären Abwegen

Muslimische Feiertage in Deutschland? Klingt progressiv. Ist aber Unsinn. Denn religiöse Feiertage sind kulturelle Rituale. Das Anliegen der Grünen ist die Re-Sakralisierung des Profanen.

VON ALEXANDER GRAU am 21. März 2026 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Eines muss man den Grünen lassen: Sie schaffen es immer wieder, einigermaßen absurde und wirklichkeitsbefreite Vorschläge in die öffentliche Debatte zu drücken. Würden diese Anliegen nicht mit dem üblichen aggressiven und moralinsauren Furor vorgetragen, müsste man eigentlich über sie lachen.

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Karl-Heinz Weiß | Sa., 21. März 2026 - 12:00

Nach der Lektüre dieses sehr prägnanten Beitrags verstehe ich besser, warum Cem Özdemir bei seinem Wahlkampf in BW peinlich genau auf seinen Wahlplakaten jeden GRÜNEN-Bezug vermieden hat.
Die GRÜNEN entdecken eine politische Marktlücke als Neo-Sakralisierer-auf diese Idee muss man als Partei erst kommen. Aber dem Bundestags-Fraktionsvorsitzenden-Dreamteam ist offenbar alles zuzutrauen.

Hans Jürgen Wienroth | Sa., 21. März 2026 - 12:14

Unser GG gründet sich auf die christlich-abendländischen Kultur, hörte ich einmal in einer Talk-Show. Das ist sicher richtig und von daher gehört das Christentum dazu. Wir alle sollten uns fragen, ob die christl. Werte für unser friedliches Zusammenleben gut waren. War die „Liberalisierung“ gut für die Menschen im Land oder hat sie zu mehr „Narzissmus“ geführt, an der jede Gesellschaft Schaden nehmen muss?

Hier ist von ca. 5 Mio. Muslimen die Rede, aber wer weiß das genau? Es könnten auch 15 Mio. sein. Aber hat das etwas damit zu tun, welche Feiertage es gibt? Der säkulare Staat hat sich aus der Kirche und die Kirche aus dem Staat herauszuhalten. Aber hält sich unsere Kirche daran, ist sie nicht wie die Grünen auf eine Verbreitung des Islam gepolt? Gemeinsames Fastenbrechen, gemeinsame muslimische Feiern, Kampf dafür, dass möglichst viele (muslimische) Flüchtlinge kommen und bleiben dürfen? Wo ist der Kampf für die Christen in den muslimischen Ländern?

Walter Wissenbach | Sa., 21. März 2026 - 12:53

Es gibt niemanden, der diese hier von Dr. Grau genannten Selbstverständlichkeiten immer wieder ins öffentliche Bewusstsein rückt. Das wäre aber bitter nötig.

Chris Groll | Sa., 21. März 2026 - 14:18

Sie verkennen, daß es den Eroberern um eine kulturelle Unterwerfung geht.
Herr Grau, ich nehme an, daß auch Sie den Koran gelesen haben. Dort ist alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
Daß die Grünen und die Linken die ersten sein werden, die die Macht des Islam zu kosten bekommen, werden diese Ideologen auch noch merken.
Sure Ahzab Vers 27:
"Und Er gab euch zum Erbe ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz und auch ein Land, das ihr (vorher) nicht betreten hattet. Und Allah hat zu allem die Macht."

Zitat Dr. Martin Luther King Jr.:
„ Nichts auf der Welt ist gefährlicher als aufrichtige Ignoranz und gewissenhafte Dummheit.“ .

Jens Böhme | Sa., 21. März 2026 - 14:40

Öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungsverbot an Karfreitag. Regelmäßig wird jedes Jahr diskutiert, ob dieses Verbot an einem Feiertag (stiller Feiertag) noch zeitgemäß sei. Dazu Prof. Susanne Schröter (Welt-Interview, 28.03.2024):„Man kann nicht den Ramadan staatlich fördern und ein christliches Fest schleifen wollen“.

Maria Arenz | Sa., 21. März 2026 - 15:03

Ist eben auch die Farbe des Propheten. Herr Grau sieht aber vielleicht tiefgründigeres in dem Antrag der Grünen, als wirklich dahintersteckt. Es geht den Grünen schlicht darum, das infolge des immer offensichtlicher werdenden Irrsinns ihrer bisherigen Kernanliegen geschrumpfte Wählerreservoir wieder aufzufüllen, Egal mit wem, was oder wo. Fastenbrechen im Parlament eines säkularen Staates! Ich glaube, es hackt, hat aber durchaus Methode und ist in einer Linie zu sehen mit all den seit Machtergreifung durch Rot-Grün nachgeschmissenen deutschen Staatsbürgerschaften. Kann mich nicht erinnern, KGE oder eine der anderen .... (die Red.) im Hohen Haus je ein Te Deum anstimmen gehört zu haben.

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