- Die Grünen auf reaktionären Abwegen
Muslimische Feiertage in Deutschland? Klingt progressiv. Ist aber Unsinn. Denn religiöse Feiertage sind kulturelle Rituale. Das Anliegen der Grünen ist die Re-Sakralisierung des Profanen.
Eines muss man den Grünen lassen: Sie schaffen es immer wieder, einigermaßen absurde und wirklichkeitsbefreite Vorschläge in die öffentliche Debatte zu drücken. Würden diese Anliegen nicht mit dem üblichen aggressiven und moralinsauren Furor vorgetragen, müsste man eigentlich über sie lachen.
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