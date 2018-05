Seit 13 Jahren ist Baerbock Mitglied der Grünen. Die 37-Jährige wird in Hannover geboren, wächst zusammen mit zwei Schwestern im südlichen Niedersachsen auf. Nach dem Abitur will sie raus, vom Land in die Stadt, „ich wollte aufbrechen.“ Und wenn sie heute in ihrer neuen Heimat Brandenburg unterwegs ist, fühlt sie sich an damals erinnert. Sie kenne das Gefühl, auf den Bus angewiesen zu sein, der selten fährt. Wenn es dazu keinen Arzt und kein Internet gäbe, sind nicht nur Jugendliche abgehängt. „Da müssen wir Antworten finden. Wenn die Daseinsvorsorge bröckelt, bröckelt auch das Vertrauen in den Staat.“