Dagobert Duck schlägt Donald mit einem Sack voller Gold, Geldstücke fliegen umher; Comic-Grafik.
Wenn Onkel Dagobert aus Entenhausen wegzieht, ist Donald Duck auf einmal nicht mehr arm / picture-alliance/ dpa | disney

Groteske Statistik Wenn Millionäre wegziehen, sinkt die Zahl der Armen

Das müsste die Linke eigentlich freuen: Immer mehr deutsche Millionäre zieht es ins Ausland. Das hätte aus linker Sicht einen positiven Effekt: Die Zahl der „Armen“ würde dadurch sinken – wenn auch nur statistisch.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 30. Juni 2026 3 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Reiche Menschen sind aus linker Sicht gefährlich. Sie kaufen sich angeblich politischen Einfluss. Und was aus dieser Perspektive noch schlimmer ist: Ihr Reichtum macht das Elend der Armen noch auffälliger. So gesehen ist es eine positive Nachricht, dass mehr deutsche Millionäre denn je Deutschland den Rücken kehren wollen. Das Beratungsunternehmen Henley & Partners berichtet in seinem neuesten „Private Wealth Migration Report“, dass zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 16 Prozent sehr wohlhabende Deutsche sich für alternative Wohnsitze und Staatsbürgerschaften interessiert hätten.

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Rainer Mrochen | Di., 30. Juni 2026 - 13:05

...dann gibt entweder nur noch Arme oder alle sind gleich (arm/reich). Wahrlich der feuchte Traum aller linken. Allerdings klappt das dann auch nicht mehr mit dem Enteignen und schon gar nicht mit dem Steueraufkommen das ja liebend gern, allseits, generiert wird um es Sackweise für lediglich billigen Konsum zu verteilen. Wenn man bedenkt wer den größten Teil des Steueraufkommens trägt und wer am meisten davon profitiert, dann sind linke Ideen nach wie vor nicht nur die größte Charakterlosigkeit sondern kompletter wirtschaftlicher Unsinn. Diese Fordernden werden nie die Nase im Dreck haben. Dafür haben sie das kapitalistische System soweit verinnerlicht um es sich persönlich zu Nutze zu machen. Im Zweifel geht denen die Wählerschaft gleichermassen am A..... vorbei. Wichtig ist mit unsinnigen Parolen Wählerstimmen zu kassieren. Genau; Kasse machen für den persönlichen Vorteil. Gilt allerdings ganz allgemein. So ist der Mensch halt, eben Natur.

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