- Wenn Millionäre wegziehen, sinkt die Zahl der Armen
Das müsste die Linke eigentlich freuen: Immer mehr deutsche Millionäre zieht es ins Ausland. Das hätte aus linker Sicht einen positiven Effekt: Die Zahl der „Armen“ würde dadurch sinken – wenn auch nur statistisch.
Reiche Menschen sind aus linker Sicht gefährlich. Sie kaufen sich angeblich politischen Einfluss. Und was aus dieser Perspektive noch schlimmer ist: Ihr Reichtum macht das Elend der Armen noch auffälliger. So gesehen ist es eine positive Nachricht, dass mehr deutsche Millionäre denn je Deutschland den Rücken kehren wollen. Das Beratungsunternehmen Henley & Partners berichtet in seinem neuesten „Private Wealth Migration Report“, dass zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 16 Prozent sehr wohlhabende Deutsche sich für alternative Wohnsitze und Staatsbürgerschaften interessiert hätten.
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