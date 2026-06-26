Groteske Statistik - Wenn Millionäre wegziehen, sinkt die Zahl der Armen

Das müsste die Linke eigentlich freuen: Immer mehr deutsche Millionäre zieht es ins Ausland. Das hätte aus linker Sicht einen positiven Effekt: Die Zahl der „Armen“ würde dadurch sinken – wenn auch nur statistisch.