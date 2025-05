Nichts ging Scholz seit 2021 so flüssig von den Lippen wie „Respekt“. Der Anspruch war das eine, die Praxis das andere. Bereits im Wahlkampf hatte der Kanzlerkandidat nichts dagegen, dass seine Partei konservative Katholiken verhöhnte. In einem SPD-Video hieß es, man wähle mit der CDU „erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist“. Gemeint war Laschets Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf, Nathanael Liminski. Der hatte sich als 21-Jähriger in einem Buch gegen Sex vor der Ehe gewandt. Respekt vor religiösen Überzeugungen anderer stand eben nicht im Scholz-Programm.