Regierungsbildung Wer unter welchen Umständen welches Ministerium leiten könnte

Martin Schulz, 62, SPD: Der SPD-Vorsitzende ist in einem Zwiespalt: Zum einen würde er gerne Außenminister werden, so sagt man es ihm nach, auf der anderen Seite würde er damit endgültig als Umfaller in die politische Geschichte eingehen. Führende Sozialdemokraten raten ihm deshalb davon ab, ein Ministeramt unter Merkel zu übernehmen. Denkbar ist deshalb, dass Schulz den Fraktionsvorsitz von Nahles übernimmt.

Andrea Nahles, 47, SPD: Und Nahles? Sollte Schulz auf ein Ministeramt verzichten und Fraktionsvorsitzender werden, dann könnte Nahles noch eine plötzliche Beförderung bevorstehen. Nahles, die derzeit den Fraktionsvorsitz innehat, könnte dann Finanzministerin und Vizekanzlerin werden. Auch das Arbeitsministerium, in dem sie schon Erfahrung hat, ist für Nahles denkbar. Sollte die SPD das Finanzressort für sich beanspruchen, dann bliebe das Außenministerium für die CSU übrig.

Horst Seehofer, 68, CSU: Sollte die CSU den Zugriff auf das Außenministerium bekommen, dann wäre für den gefallenen bayerischen Sonnenkönig noch eine dicke Abfindung drin: Denn das prestigeträchtige Amt des Außenministers würde in dem Fall Seehofer bekommen. So könnte Seehofer dann auch sein Amt als CSU-Vorsitzender retten. Denkbar ist allerings auch, dass Seehofer ein anderes Amt bekommt, etwa das des Arbeitsministers.

Sigmar Gabriel, 58, SPD: Zwar macht Siegmar Gabriel im Außenministerium derzeit eine gute Figur, allerdings ist er in der öffentlichen Wahrnehmung maßgeblich an der Misere der SPD Schuld. Dass Gabriel in Zukunft noch eine Rolle in der SPD spielen wird, ist deshalb eher unwahrscheinlich.

Olaf Scholz, 59, SPD: Der ewige mögliche Kanzlerkandidat der SPD verharrt noch immer in Hamburg, könnte aber in der aktuellen Legislaturperiode seinen Sprung nach Berlin wagen. Für ihn wäre, genau wie für Nahles, das Finanzministerium denkbar, eventuell könnte er dazu noch Vizekanzler werden – das allerdings nur, wenn Schulz auf einen Ministerposten verzichtet.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 55, CDU: Kramp-Karrenbauer ist zwar noch Ministerpräsidentin des kleinen Saarlandes, in der CDU gilt sie allerdings als große Hoffnung der Post-Merkel-Ära. Sie ist Wunschnachfolgerin von Merkel. Aber um Kramp-Karrenbauer in der Bundespolitik aufzubauen, müsste sie bald aus der Provinz in ein Berliner Ministerium wechseln. Das Innenministerium würde Kramp-Karrenbauer gut passen, genau wie das Sozialministerium. Im Saarland hat sie dafür schon in einigen Ministerien Erfahrung gesammelt.

Jens Spahn, 37, CDU: Er ist so etwas wie das Kramp-Karrenbauer-Gegenstück. Denn der junge Konservative kritisiert Merkel gerne öffentlich und gilt dementsprechend auch nicht als ihr Wunschnachfolger. Da die Bundesrepublik aber keine Erbmonarchie ist, wird Merkel Spahn nicht im Alleingang ein Ministerialposten verwehren können. Bislang ist Spahn nur Staatssekretär im Finanzministerium. Innerhalb der CDU umgibt ihn allerdings der Ruf, ein Erneuerer zu sein. Welches Ministerium er übernehmen könnte – falls er eins übernimmt – ist noch nicht klar. Spahn ist also quasi der CDU-Libero.

Thomas de Maiziére, 64, CDU: Das Innenminsiterium hat de Maiziére schon zwei mal übernommen. Damit könnte es jetzt aber auch mal gut sein. De Maiziére gilt als zu alt (ein Jahr älter als die Kanzlerin) und zu verbraucht (so lange im Kabinett wie Merkel) und könnte darum in der kommenden Bundesregierung keinen Posten mehr bekommen.

Ursula von der Leyen, 59, CDU: Sie galt einmal als mögliche Nachfolgerin der Kanzlerin, Gerüchten zufolge hat sie sich allerdings in letzter Zeit mit Merkel überworfen. Auch bei der Bundeswehr kommt die Verteidigungsministerin gar nicht gut an – schlechte Voraussetzungen für eine Verteidigungsministerin. Auch von der Leyen könnte damit aus dem Kabinett Merkel ausscheiden.

Hermann Gröhe, 56, CDU: Der bisherige Gesundheitsminister gilt zwar als enger Vertrauter von Merkel, es sieht aber so aus, als würde er in der kommenden Legislaturperiode leer ausgehen.

Peter Altmaier, 59, CDU: Altmaier ist schon lange Kanzleramtsminister und war Merkel gegenüber immer loyal. Seit Schäuble Bundestagspräsident geworden ist, übernahm Altmaier nebenher noch das Finanzressort. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass er zumindest einen seiner beiden Jobs länger ausübt.

Annette Widmann-Mauz, 51, CDU: Sie war bisher nur wenigen Politikkennern ein Begriff, aber das könnte sich jetzt ändern. Bislang ist Widmann-Mauz parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Nun könnte sie zur Chefin aufsteigen.

Dorothee Bär, 39, CSU: Ähnlich wie Widmann-Mauz ist auch sie bislang parlamentarisch Staatssekretärin (Verkehrsministerium) und wird als künftige Ministerin gehandelt. Aber stehen ihre Chancen stehen deutlich schlechter.

Gerd Müller, 62, CSU: Er war die vergangenen vier Jahre Entwicklungshilfeminister, sorgte zwar für wenig Aufsehen, ließ sich dafür aber auch keine Teppiche mit dem Dienstflugzeug zollfrei aus Afghanistan einfliegen. Müller könnte damit auf seinem Posten bleiben.

Heiko Maas, 51, SPD: Er sorgte in der vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen. Maas fand eindeutige Worte gegen Rechts und handelte sich mit dem Netzdurchsungsgesetz einige Kritik ein. Trotzdem wird er vermutlich auch im kommenden Merkel-Kabinett mitmischen – vielleicht sogar im Innenressort.

Karl Lauterbach, 54, SPD: Die Person-gewordene Bürgerversicherung, würde gerne Gesundheitsminister werden und macht daraus kein großes Geheimnis. Weil die Union die Bürgerversicherung aber strikt ablehnt, dürfte die SPD ihn wohl kaum durchsetzen können. So würde der Politipromi weiter einfacher Abgeordneter für Köln und Leverkusen bleiben.

Julia Klöckner, 45, CDU: Sie ist weiblich und unter 50 Jahre alt, würde also gut in das von Merkel gesuchte Profil der CDU-Minister passen. Nur welches Ministerium? Im Landwirtschaftsministerium war sie immerhin schon Staatssekretärin.

Katarina Barley, 50, SPD: 2017 war Barley erst Generalsekretärin der SPD, übernahm später das Familienministerium von Manuela Schwesig und wurde nach der Bundestagswahl geschäftsführende Arbeitsministerin. Dass Barley im neuen Kabinett einen Posten bekommt, gilt als sicher. Vielleicht könnte sie sogar endlich mal auf ihrem Posten bleiben.

Barbara Hendricks, 65, SPD: Wissen Sie eigentlich, was Hendricks die vergangenen vier Jahre gemacht hat? Sie war Umweltministerin und hat da nicht viel Aufsehen erregt, aber einen ordentlichen Job gemacht. Wahrscheinlich wird sie ihren Job auch die kommenden vier Jahre machen.