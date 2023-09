Endlich. Die landtagswahlkämpfende Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dazu durchgerungen, die deutschen Grenzen Richtung Osten besser kontrollieren zu lassen. „Wir bereiten erstmal stationäre Grenzkontrollen mit vor. Es geht um zusätzliche Kontrollen“, sagte sie am Dienstagmorgen dem Deutschlandfunk. Fachleute und konservativere Innenpolitiker fordern das schon seit einem Jahr. Denn die Zahl der Migranten, die unerlaubt über Tschechien und Polen in die Bundesrepublik einreisen, stieg bereits im vergangenen Herbst auf ein Niveau an, das eigentlich nicht mehr zu ignorieren war. Der regierenden Ampelkoalition gelang es dennoch. Bis die AfD-Rekordwerte in den Wahlumfragen sie dazu zwangen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen.

Jetzt scheint Faeser der Forderung – wie sie etwa der sächsische Innenminister Armin Schuster, Christdemokrat und früher selbst Grenzpolizist, erhoben hat – nachzukommen und sperrt sich nicht mehr gegen eine lagebedingte, vorübergehende Wiedereinführung von stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien.