Stellen Sie sich ein Land vor, in dem es eine unliebsame politische Kraft aufgrund der zahlreichen Fehltritte ihrer Konkurrenten in den vergangenen Jahren vermocht hat, sich bis an die Spitze der Wahlumfragen zu kämpfen. Anstatt nun aber die Gründe für derartige Entwicklungen unter die Lupe zu nehmen, schwadroniert man in diesem Land in bestimmten Kreisen viel lieber darüber, die neue politisch stärkste Kraft ein für alle Mal aus dem Rennen zu nehmen. All das würde sich im ersten Augenblick seltsam bizarr anhören – wenn es sich bei diesem Land nicht mal wieder um Deutschland handeln würde.

Passend dazu forderte hierzulande nach dem jüngsten Umfragehammer für die AfD die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt im Podcast „Meine Schwerste Entscheidung“ mehr Mut zum Parteiverbot. Nachdem die gebürtige Ostdeutsche im Podcast lang über ihre Kindheit und ihren Werdegang in der DDR sowie die Wendezeit ausgeholt hatte, wandte sie sich schließlich auch dem tagespolitischen Geschehen in den neuen Bundesländern zu. Dabei kam die Politikerin um eine brennende Frage natürlich nicht herum: Warum wählt der Osten fast geschlossen blau?