„Eine wunderbare Gelegenheit, das Miteinander zu stärken“, meint Bundesinnenministerin Nancy Faeser. „Happy Ramadan“ erstrahlt über der Frankfurter „Fressgass“, die – dieses Jahr schon zum zweiten Mal – 30 Tage lang zur „Ramadan-Meile“ wird. Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg hat es sich nicht nehmen lassen, die Beleuchtung selbst einzuschalten. Hatte es 2024 „im Vorfeld Proteste rechtspopulistischer Art gegeben, so blieb es diesmal bislang ruhig“ (Frankfurter Rundschau). Die grüne Frankfurter Stadtverordnete Hilime Arslaner freut sich: „Wir waren deutschlandweit Vorreiter und Vorbild.“ Die Kosten für die Festbeleuchtung, 15.000 Euro, trägt die Stadt Frankfurt. Eine Premiere gibt es dieses Jahr in Berlin, wo 7-9 Prozent der Einwohner Muslime sind: Zum ersten Mal schaltete der Bezirk Mitte eine Ramadan-Festbeleuchtung an. Und am Rathaus Berlin-Tiergarten wünscht eine Leuchtschrift 30 Tage lang „Ramadan Karim!“