- Liberale Leerstelle
Nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag will die FDP sich neu erfinden. Das Potenzial für eine echte liberale Partei wäre laut Umfragen da. Doch es fällt ihr sichtlich schwer – und das auch noch vor einer entscheidenden Landtagswahl. Kann der FDP der Wiederaufstieg gelingen?
Immerhin einen Slogan gibt es neuerdings: Die FDP wolle die „Partei der radikalen Mitte“ sein. Und zwar „mit einem konsequent marktwirtschaftlichen Kurs und echter Reformpolitik“. So verkündete es Mitte September Christian Dürr, der Nachfolger von Christian Lindner im Amt des Parteivorsitzenden. In einem Instagram-Video sieht man den 48-Jährigen, im auberginefarbenen Pullover vor einer Gartenhecke stehend, Sätze wie diesen sagen.
Es folgen noch weitere inhaltliche Versatzstücke, die allesamt bei einer potenziellen Wählerschaft durchaus für Kopfnicken sorgen dürften. Zum Beispiel, die Menschen in Deutschland hätten zusehends den Glauben daran verloren, dass die Parteien die „Probleme bei uns im Land“ lösen könnten. Dies allerdings gilt ganz offensichtlich auch für die FDP selbst. Denn sonst hätte sie bei der zurückliegenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewiss mehr als 3,7 Prozent geholt. Und würde bei den jüngsten „Sonntagsfragen“-Erhebungen auf Bundesebene nicht konsequent im Bereich zwischen 3 und 4 Prozent gehandelt – also durchweg noch unter dem desaströsen Bundestagswahlergebnis von 4,3 Prozent im Februar dieses Jahres.
