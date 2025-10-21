Gibt es Hoffnung für die FDP? - Liberale Leerstelle

Nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag will die FDP sich neu erfinden. Das Potenzial für eine echte liberale Partei wäre laut Umfragen da. Doch es fällt ihr sichtlich schwer – und das auch noch vor einer entscheidenden Landtagswahl. Kann der FDP der Wiederaufstieg gelingen?