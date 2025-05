Alarmruf der Gewerkschaft der Polizei - Nicht Grenzkontrollen sind der entscheidende Migrationshebel, sondern die Versorgung

Natürlich sind die intensiveren Kontrollen an den Grenzen nicht endlos durchzuhalten. Die eigentliche Migrationswende muss in der Sozialpolitik stattfinden. Dann wird auch der Migrationsdruck an den Binnengrenzen abnehmen.