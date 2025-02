Bettina Dickes ist eine rheinland-pfälzische Politikerin (CDU) und seit 2017 Landrätin des Kreises Bad Kreuznach.

Frau Dickes, Ihr Landkreis muss monatlich 40.000 Euro für einen Sicherheitsdienst bezahlen, der rund um die Uhr auf einen ausreisepflichtigen Gefährder aus Afghanistan aufpasst. Wie konnte es so weit kommen?

Es handelt sich bei dem 20-Jährigen um einen afghanischen Asylbewerber, der im September 2023 in unseren Landkreis Bad Kreuznach kam. In seiner ersten Wohngemeinschaft kam es zu Konflikten mit seinen drei Mitbewohnern: Sie warfen ihm vor, dass der Afghane ihnen mit Gewalt drohte, da sie nicht richtig beten würden. Daraufhin brachten wir ihn in einer Notunterkunft unter. Diese ist eigentlich für neu ankommende Flüchtlinge vorgesehen. Da sie aber rund um die Uhr betreut wird, erhofften wir uns, dass es zu einer Entspannung der Situation kommen würde. Der Mann wollte gerne in eine eigene Wohnung. Für einen alleinstehenden Asylbewerber ist das aber schlicht unrealistisch, da diese für Familien vorbehalten sind.

Wie ging es dann weiter?

In der Notunterkunft ist er wieder mehrfach auffällig geworden: Es kam nicht nur zu Sachbeschädigungen, sondern er griff auch andere Asylbewohner und das Aufsichtspersonal an. Auch diesmal mit der Begründung, dass religiöse Vorschriften nicht eingehalten würden. Die Mitarbeiter der Notunterkunft weigerten sich zu arbeiten, da sie Angst vor cholerischen Ausbrüchen des Afghanen hatten. Zum Schutz der Mitbewohner und des Personals haben wir uns entschlossen, einen Sicherheitsdienst zu engagieren. Wir dürfen diese Gewaltexzesse nicht dulden.

Bettina Dickes / dpa

Der Asylantrag des Afghanen ist abgelehnt worden. Warum wurde der junge Mann trotzdem noch nicht abgeschoben?

Die meisten Ausreisen scheitern, genauso wie bei ihm, an der Tatsache des fehlenden Passes. Da er über keinen Pass verfügt, können wir ihn als Landkreis nicht abschieben. Er hat auch jede Kooperation verweigert. Außerdem können wir keinen Pass organisieren, da Deutschland keine diplomatische Beziehung zum Taliban-Regime in Afghanistan unterhält. Wir sind darauf angewiesen, dass es eine individuelle Vereinbarung des Bundes gibt, um ihn mit einem Charterflugzeug des Bundes abzuschieben.

Ein extremer Einzelfall?

Schauen Sie: Der Fall des gewalttätig gewordenen Afghanen ist jetzt deutschlandweit durch die Medien gegangen. Klar handelt es sich bei ihm um einen Extremfall, aber es ist eben nur die Spitze des Eisberges. Die Wahrheit ist nämlich auch, dass wir allein im Landkreis Bad Kreuznach 200 ausreisepflichtige Migranten haben. Fast immer können wir sie nicht abschieben, da sie keine Papiere haben. Es ist leider auch keine Seltenheit, dass Asylbewerber auffällig oder sogar straffällig werden.

Fühlen Sie sich als Kommunalpolitikerin im Stich gelassen?

Ja, eindeutig. Ich fühle mich vor allem von der derzeitigen Bundesregierung im Stich gelassen. Ich bin absolut der Meinung, dass es bei Gefährdern die Möglichkeit einer Abschiebehaft geben müsste. Außerdem benötigen wir in Deutschland für Asylbewerber dringend eine Passpflicht. Das bedeutet, dass wir an unseren Grenzen nur Menschen in unser Land reinlassen dürfen, wenn sie einen Pass besitzen. Dafür brauchen wir dauerhafte Kontrollen an unseren Grenzen.

Trotz allem bin ich der Überzeugung, dass wir den Afghanen mit unseren jetzigen politischen Gegebenheiten längst mit einer Chartermaschine des Bundes hätten abschieben können. Überall in Deutschland gibt es ausreisepflichtige Gefährder, die sogar Vergewaltigungen oder schwere Körperverletzungen begangen haben, bei denen die Landkreise sehnsüchtig auf einen Abschiebeflug warten. Ich war offen gestanden wütend, als Bundeskanzler Olaf Scholz uns Kommunen den Schwarzen Peter in einer Erklärung des Bundestages zuschieben wollte. Das ist unanständig und entspricht nicht der Realität. Als Vertreter der Kommunen sind unsere Hände gebunden. Wir können im Falle eines ausreisepflichtigen Afghanen nicht handeln.

Für wie realistisch halten Sie es, dass der Afghane zeitnah ausreisen wird?

Ich hoffe schwer, dass der Bund ihn in den allerersten Flieger nach Afghanistan setzen wird. Ich kann das den Bürgern im Landkreis nicht mehr erklären. Wenn ich den Afghanen in einem Dorf unterbringe, läuft das Dorf verständlicherweise Amok. Doch wenn ich ihn in ein anderes Dorf setze, gehen die Bürger auch dort auf die Barrikaden. Wenn der Afghane nicht bald in einen Flieger gesetzt wird oder wir nicht schon bald die rechtliche Situation haben werden, ihn in Abschiebehaft setzen zu können, weiß ich nicht, wie sich die Situation in Windesheim entwickeln wird.

Wie ist die Stimmung in der Gemeinde Windesheim?

Die Menschen haben Angst. Die Situation ist für die Menschen unerträglich. Bürger erzählen uns, dass sie sich Sorgen um ihre Sicherheit machen. Außerdem bekommen wir täglich Mails von Bürgern, die wütend darüber sind, dass wir 40.000 Euro monatlich für einen ausreisepflichtigen Afghanen aufbringen müssen. Und wissen Sie was? Ich kann das nachvollziehen. Es schmerzt sehr, dass wir das Geld nicht an anderer Stelle ausgeben können.

Wenn eine Schule auf mich zukommt und eine finanzielle Unterstützung benötigt, muss ich darauf hinweisen, dass wir sparen müssen, da der Landkreis hochverschuldet ist. Das tut richtig weh. Mir würden auf Anhieb sehr viele Investitionen einfallen, die wir mit deutlich größerer Begeisterung tätigen würden. Leider ist unsere Entscheidung alternativlos: Der Afghane stellt eine Sicherheitsgefahr dar. Wenn wir den Sicherheitsdienst nicht hätten, müsste eine Eskalation befürchtet werden.

Sie benennen offen und schonungslos die großen Probleme der Migrationspolitik, die sich in den Kommunen vor Ort zeigen. Bereits zweimal sprachen Sie darüber auch bei Markus Lanz vor einem Millionenpublikum. Welches Echo haben Sie aus der Bundespolitik darauf erhalten?

Es ist jetzt gut zwei Jahre her, dass ich den Satz geprägt habe „Das Boot ist voll, wir können nicht mehr“. Ich wurde deshalb auf das übelste beschimpft. Es waren vor allem Vertreter der SPD und der Grünen, die mir Fremdenfeindlichkeit und das gezielte Aufhetzen der Bevölkerung vorgeworfen haben. Es geht bei meiner Kritik nicht nur um den Anstieg der Kriminalität, sondern vor allem um die völlig an ihre Grenzen kommende Infrastruktur. Wir haben schlichtweg zu wenig Wohnraum, und es fehlt auch an medizinisch-psychologischer Betreuung. Das ist ein Risiko, denn es kommen viele traumatisierte Menschen aus Kriegsgebieten in unser Land. Doch wo sollen wir die Kapazitäten hernehmen? Wir haben ohnehin schon zu wenig Psychologen in unserem Landkreis.

Auch das sage ich mantraartig seit zwei Jahren: Die Akzeptanz in der Bevölkerung wird immer geringer, und wir machen in Deutschland seit Jahren eine Politik gegen den übergroßen Willen der Bevölkerung. Wir müssen die Migration nach Deutschland endlich begrenzen. Wir haben schon sehr viele Herausforderungen und Probleme mit den Menschen, die bereits hier sind. Das muss in Berlin endlich ankommen.

Wie haben Sie die aufgeheizten Debatten über die Migrationsanträge von Friedrich Merz wahrgenommen?

Ich kann verstehen, dass Menschen schlucken mussten, da die AfD dem Antrag zugestimmt hat. Allerdings stelle ich mir auch die Frage, warum die SPD dem Antrag nicht zugestimmt hat. Sie macht sich einen schlanken Fuß, wenn sie selbst keine Pläne vorlegt und sich auf ihre Empörungshaltung gegenüber der CDU beschränkt. Aber lassen Sie uns über Sachthemen sprechen: Der Fünf-Punkte-Plan aus der vergangenen Woche hätte mich als Landrätin davor bewahrt, nun in dieser schwierigen Lage mit dem Afghanen zu sein. Jeder einzelne dieser Punkte hätte mir geholfen. Wir brauchen dringend die Möglichkeit einer Abschiebehaft und müssen ein Einreiseverbot für Asylbewerber einführen, die keinen Pass vorzeigen können.

Das Gespräch führte Clemens Traub.