In einem Flüchtlingsheim in Hamm sollte im Jahr 2023, nach Sams Flucht aus dem Iran, sein neues Leben beginnen. Fast 5000 Kilometer von Teheran entfernt, so hoffte der heute 45-Jährige, würden Glaubensfragen keine Rolle mehr spielen. Doch alles kam anders, als andere Flüchtlinge in der Unterkunft seine Kreuzkette entdeckten. Sie wurde ihm abgerissen und auf den Boden geschmissen. Es war der Beginn jener Tortur, wegen der er heute sagt: „Als Christ bin ich in meiner Asylunterkunft vogelfrei.“