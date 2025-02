Im eigentlich friedlichen Villenviertel Berlin-Dahlem versuchten Linksextreme in der vergangenen Woche, eine CDU-Veranstaltung zu stürmen, und beschmierten das Veranstaltungslokal. In Charlottenburg stürmten Linksextremisten die örtliche CDU-Geschäftsstelle und bedrohten Mitarbeiter. In Dortmund wurden CDU-Büros mit roten Farbbeuteln beschmissen. In Gießen zog die Antifa mit Bengalos vor die CDU-Geschäftsstelle. Die Polizei verhinderte Schlimmeres. In Leipzig blockierten linke Aktivisten CDU-Büroräume. Am selben Tag stürmte der linke Mob die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands Hannover. Am Dienstag wurden in Berlin-Schöneberg Wahlkampfhelfer der Union angegriffen.