- Offene Grenzen und Schulpflicht schließen sich aus
Seit 2015 steigt Gewalt an Schulen dramatisch an. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, die Sicherheit von Schülern zu gewährleisten. Daher lässt sich das staatliche Bildungsmonopol nicht mehr rechtfertigen. Alternativen zum bisherigen Schulsystem müssen her.
Ein zehnjähriges Mädchen wird in der Schule regelmäßig von mehreren Jungs verprügelt, während die Interventionsversuche der Eltern an einer gleichgültigen Schulleitung sowie dem ganz praktischen Problem scheitern, dass die Täter kein Deutsch sprechen. Das ist nur einer der Fälle, über die in letzter Zeit berichtet wurde. Hinzu kommen immer mehr Berichte über muslimische Schüler, die sich als Sittenpolizei verstehen und gegenüber anderen muslimischen Schülern auf die Einhaltung religiöser Regeln bestehen, im Musikunterricht „christliche Lieder“ ablehnen und anders- bzw. nichtgläubige Klassenkameraden belästigen.
In Deutschland ist der Schulfrieden zunehmend in Gefahr oder schon nicht mehr gegeben. In den letzten Jahren stieg die Zahl der von der Polizei erfassten Gewalttaten um mehr als 60 Prozent, wobei auch immer öfter Lehrer zu Opfern werden. Landesweites Aufsehen erregte etwa der Fall eines Pädagogen in Berlin, der von muslimischen Schülern nach Bekanntwerden seiner Homosexualität so lange gemobbt wurde, bis er sich dauerhaft krankmelden musste.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.