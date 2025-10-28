Gewalt an Schulen - Offene Grenzen und Schulpflicht schließen sich aus

Seit 2015 steigt Gewalt an Schulen dramatisch an. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, die Sicherheit von Schülern zu gewährleisten. Daher lässt sich das staatliche Bildungsmonopol nicht mehr rechtfertigen. Alternativen zum bisherigen Schulsystem müssen her.