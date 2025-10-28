Leeres Klassenzimmer
Wenn das Klassenzimmer kein sicherer Ort mehr ist, muss Homeschooling erlaubt sein / picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Gewalt an Schulen Offene Grenzen und Schulpflicht schließen sich aus

Seit 2015 steigt Gewalt an Schulen dramatisch an. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, die Sicherheit von Schülern zu gewährleisten. Daher lässt sich das staatliche Bildungsmonopol nicht mehr rechtfertigen. Alternativen zum bisherigen Schulsystem müssen her.

VON GIDEON BÖSS am 31. Oktober 2025 4 min

Autoreninfo

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

So erreichen Sie Gideon Böss:

Zur Artikelübersicht

Ein zehnjähriges Mädchen wird in der Schule regelmäßig von mehreren Jungs verprügelt, während die Interventionsversuche der Eltern an einer gleichgültigen Schulleitung sowie dem ganz praktischen Problem scheitern, dass die Täter kein Deutsch sprechen. Das ist nur einer der Fälle, über die in letzter Zeit berichtet wurde. Hinzu kommen immer mehr Berichte über muslimische Schüler, die sich als Sittenpolizei verstehen und gegenüber anderen muslimischen Schülern auf die Einhaltung religiöser Regeln bestehen, im Musikunterricht „christliche Lieder“ ablehnen und anders- bzw. nichtgläubige Klassenkameraden belästigen.

In Deutschland ist der Schulfrieden zunehmend in Gefahr oder schon nicht mehr gegeben. In den letzten Jahren stieg die Zahl der von der Polizei erfassten Gewalttaten um mehr als 60 Prozent, wobei auch immer öfter Lehrer zu Opfern werden. Landesweites Aufsehen erregte etwa der Fall eines Pädagogen in Berlin, der von muslimischen Schülern nach Bekanntwerden seiner Homosexualität so lange gemobbt wurde, bis er sich dauerhaft krankmelden musste.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.