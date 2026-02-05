- Deutschlands kollektiver Egotrip
Deutschland führt eine Debatte über die Finanzierung seiner Sozialsysteme. Wieder einmal. Dabei gäbe es eine einfache Methode, wie man fundamental gegensteuern und ganz neue Impulse setzen könnte.
Deutschland diskutiert über seine Sozialsysteme. Wieder einmal. Und wieder steht die Grundfrage im Fokus: Leisten wir uns einen überteuerten Sozialstaat? Müssen Einschnitte in die soziale Sicherheit erfolgen? Oder ist es eher so, dass der deutsche Sozialstaat ein Scheinriese ist, der zum einen keine gerechte soziale Sicherheit produziert und zum anderen durch seine veraltete, falsche Finanzierung viele seiner Ziele verfehlt? Stellt er in Teilen vielleicht sogar schon eine widersinnige Belastung der Gesellschaft dar? Eine Analyse der Finanzierung des Gesundheitssystems zeigt exemplarisch die Problemlage auf.
