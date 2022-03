Politiker mit autistischen Zügen

Am ehesten kann man ihn wohl als einen Wissenschaftler mit autistischen Zügen in einem Staatsamt charakterisieren, und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Man erinnere sich: Während die Republik in der Pandemie ein ums andere Mal kopfstand und nicht recht wusste, was zu tun ist, pilgerte Lauterbach von Talkshow zu Talkshow und vermittelte beharrlich den aktuellen Stand der Wissenschaft. Die Voraussetzung hierfür war, dass er selbst schon fast manisch alle aktuellen Studien gelesen und persönlich ausgewertet hatte. Und das ging nur, weil er kein Staatsamt inne- und deshalb Zeit hatte.