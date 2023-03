Die Wahrheit ist auf der Flucht. Seit langem schon. Vielleicht ist es das Produkt der real-existierenden Postmoderne, dass das Wahre heute ebenso schlecht im Kurs steht wie das Schöne und Gute. „Die Wahrheit ist von dieser Welt“, hat in diesem Sinne schon Michel Foucault geschrieben: „In dieser wird sie aufgrund vielfältiger Zwänge produziert, verfügt sie über geregelte Machtwirkungen. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ihre allgemeine Politik der Wahrheit.“ Mit einem Wort: Es ist eigentlich nur der politische wie gesellschaftliche Diskurs, der heute noch darüber wacht, was am Ende wirklich wahr und was falsch ist. Jenseits der im großen Palaver durchgebrachten Überzeugungen aber kann man mittlerweile glauben, was man will.

Und so hat dann jeder eben so seine eigene Wahrheit: Die „Flat-Earther“ glauben zum Beispiel, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist. Die Trumpisten wiederum sind der Meinung, dass man dem 45. Präsidenten der USA die Wiederwahl gestohlen hat. Und die Wokisten sind letztlich felsenfest davon überzeugt, dass der Herrgott in seinem schier unerschöpflichen Ideenreichtum am achten oder neunten Schöpfungstag – so genau weiß das heute niemand mehr – neben Adam und Eva noch 72 weitere Geschlechtsprototypen erschaffen hat. Es werde Pangender!

Kann doch sein, oder? So lautet dann meist der etwas tumb tönende Zwischenruf der vermeintlichen Anhänger eines Radikal-Laissez-faires, die bei genauerer Betrachtung meist nur unter lethargischer „Wurschtigkeit“ leiden. Andere wollen bei ihnen sogar eine gewisse geistige Schlichtheit ausgemacht haben. Doch wie dem auch sei: Wer wollte ihnen widersprechen? Es kann ja tatsächlich vieles sein.

Impfungen ohne Nebenwirkungen

So ist es zum Beispiel auch möglich, dass es irgendwo auf der Welt Impfungen ohne Nebenwirkungen gibt. Kann doch sein, oder? Ohne Kopernikus hätten wir schließlich auch nie erfahren, dass sich die Erde um die Sonne dreht – vorausgesetzt natürlich, sie ist tatsächlich keine Scheibe. Ist es da nicht also auch gut möglich, dass der amtierende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) tatsächlich Recht hatte, als er am 14. August 2021 twitterte, dass die Corona-Impfung „nebenwirkungsfrei“ sei und zudem nicht nur das eigene, sondern auch „das Leben vieler anderer retten“ könne? Er hat es doch schließlich so geschrieben.

Und am 5. Oktober desselben Jahres hat er es sogar noch einmal wiederholt: „Späte Impfnebenwirkungen gibt es nicht.“ Und dann, bei Anne Will, noch einmal: „Die Impfungen sind mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“ – und wer das Gegenteil behaupte, der sei ein schäbiger Desinformant. Selbst also, und davon will man ja zunächst gar nicht ausgehen, selbst wenn Lauterbachs Aussage auch zum damaligen Zeitpunkt aus medizinischer Perspektive Humbug gewesen sein sollte, allein aus sprechakttheoretischer Sicht ist sie nach dreimaliger Wiederholung ganz gewiss zur unumstößlichen Wahrheit geworden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Und das wiederum, das kann nicht nur so sein, das ist definitiv so. Denn als selbiger Karl Lauterbach seine eigenen Worte jüngst öffentlich widerrufen wollte – vermutlich ist der Druck des Faktischen irgendwann doch zu groß geworden –, wollte das Gegenteil auch niemand mehr wirklich glauben: Wie jetzt, nicht nebenwirkungsfrei? Das kann doch nicht sein! Ich hab das doch zwei Jahre lang im Fernsehen und im Internet gehört wie gelesen – und das nicht als „einmalige Übertreibung“, wie Karl Lauterbach jetzt einem ZDF-Journalisten im Interview weismachen wollte, sondern als eine wiederkehrende felsenfeste Gewissheit.

Von Lipobay zu Cominaty

Aber mal im Ernst: Sollte irgendjemand nach der Ausstrahlung des Lauterbach-Interviews vom vorletzten Sonntag wirklich noch Sorgenfalten oder auch nur kleine Gedankenblasen wegen des merkwürdigen Umgangs des Bundesgesundheitsministers mit der Wahrheit entwickeln, dann ist er den rhetorischen Kniffen des Kölner Gesundheitsökonomen vermutlich schon vor Jahren auf den Leim gegangen. Man könnte nämlich mittlerweile meinen, dass der es geradewegs zum Markenkern seiner Politik gemacht hat, zunächst mit schier unumstößlicher Überzeugungen nach vorne zu preschen, nur um dann irgendwann später entweder mit treuherziger Mine die eigenen Großraumthesen zu beerdigen oder – und das wäre natürlich stets der anzustrebende Idealfall – darauf zu hoffen, dass es niemand merkt und sich niemand erinnert.

Hier ein kleiner Selbstversuch: Was verbinden Sie eigentlich noch mit dem Namen Lipobay? Ja, richtig! War das nicht irgendwas mit Blutfettwerten? Und wäre darüber nicht beinahe der Leverkusener Bayer-Konzern bankrott gegangen? In der Tat: Lipobay, das war der Handelsname des Wirkstoffs Cerivastatin, eines Cholesterinsenkers, den Bayer nach den Meldungen zahlreicher Todesfälle im Zeitraum November 1998 bis August 2001 vom Markt nehmen musste. Allein in den USA hat der deutsche Pharmariese am Ende 1,143 Milliarden Dollar zahlen müssen, um die zum damaligen Zeitpunkt 3058 klagenden US-Bürger zu entschädigen.

In einem Lauterbach-Porträt des Nachrichtenmagazins Der Spiegel aus dem Jahr 2004 ist noch heute für jedermann nachzulesen, dass auch der heutige Bundesgesundheitsminister in jenen Jahren an Studien für den Fettsenker beteiligt war. Angeblich soll er damals die frühen Hinweise auf die Gefährlichkeit des Medikaments ebenso wenig wahrgenommen haben wie der Bayer-Konzern selbst. Noch im Jahr vor dem Rückruf soll Lauterbach 800.000 Euro Drittmittel von dem Konzern aus Leverkusen bezogen haben. Kurz darauf dann aber die Läuterung: Wer heute die Begriffe „Lauterbach“ und „Lipobay“ bei Google eingibt, der erhält zumeist nur Hinweise darauf, dass ein Kölner Gesundheitsökonom mit gleichem Namen im Jahr 2001 Konsequenzen aus dem Medikamentenskandal gefordert haben soll. Lauterbach soll damaligen Quellen zufolge mit einem Mal mehr langfristige Studien über die Wirkungsweise neuer Präparate gefordert haben.

Aufbau ist nicht Gründung

Klingt irgendwie vertraut, oder? Vom Saulus zum Paulus – und wieder zurück, und dann andersrum noch mal von vorne! Kann doch sein, oder?! Die heutigen Corona-Impfgeschädigten jedenfalls würden sich ganz sicher freuen, hätte Lauterbach auch später noch seiner Gedankenrevision von 2001 die Treue gehalten. Mehr „langfristige Studien“ über die Wirkungsweise von Cominaty & Co hätte nicht nur unzähliges Leiden verhindert, es hätte auch das ohnehin längst am Limit fahrende Gesundheitssystem finanziell entlastet. Denn die medizinischen Folgekosten der jetzigen Impfschäden tragen wir alle – und damit ist von Schmerzensgeld oder Entschädigung noch kein Wort geschrieben.

Doch zurück zu Lauterbachs Umgang mit dem Begriff Wahrheit: Folgt man den Recherchen, die die Welt am Sonntag jüngst zu falschen Angaben Lauterbachs über Drittmittel, Buchprojekte und eigenen Studien vorgelegt hat, dann wird immer deutlicher, dass der Bundesgesundheitsminister seinen Foucault tatsächlich gelesen haben muss. Seine „Politik der Wahrheit“ scheint derart hintersinnig und ausgebufft, dass man sich als interessierter Beobachter und Bürger, der man abseits von philosophischen Spitzfindigkeiten ja irgendwie auch ist, längst wie in einer Köpenickiade fühlt.

Ein Gefühl, das von den am Montag veröffentlichten Recherchen von Cicero zu Lauterbachs Kölner Institut sowie zu seiner Tübinger Bewerbung noch bestärkt wird. Denn selbst wenn Lauterbach, wie der Welt-Journalist Tim Röhn gestern auf seinem Twitter-Account schrieb, nun auf Nachfrage der Welt noch einmal angegeben haben soll, „er sei im betreffenden Zeitraum mit dem Aufbau ‚des neuen An-Instituts Gesundheitsökonomie, Medizin und Gesellschaft‘ betraut gewesen“, widerspricht er damit dem Kern der Cicero-Recherche in keiner Weise. Im Gegenteil: Der Aufbau eines solchen Instituts wird durch die im Text erwähnte Gründung des „Vereins Gesellschaft zur Förderung der Gesundheitsökonomik Köln e.V.“ geradezu bestätigt. Ein Aufbau eines Instituts ist aber noch keine Gründung. Es fehlen also weiterhin die klaren Daten und die unmissverständlichen Worte. Vielleicht sollte die demnächst der Bundeskanzler sprechen. Der nämlich muss sich in Anbetracht der extremen Schieflage des deutschen Gesundheitssystems allmählich fragen, ob ein solcher Minister überhaupt noch tragbar ist.