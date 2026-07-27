Gesundheitsminister Carsten Linnemann - Der Mann, der sich selbst widerlegen muss

Mitten in der heikelsten Reformphase des Gesundheitswesens übernimmt Carsten Linnemann ein Amt, das er sich selbst nie zugetraut hatte. Für einen der letzten ordnungspolitischen Köpfe der CDU steht damit die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.