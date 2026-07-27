- Der Mann, der sich selbst widerlegen muss
Mitten in der heikelsten Reformphase des Gesundheitswesens übernimmt Carsten Linnemann ein Amt, das er sich selbst nie zugetraut hatte. Für einen der letzten ordnungspolitischen Köpfe der CDU steht damit die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.
Es sei nicht sein Ding, nur Minister zu sein, damit das bei Wikipedia stehe, so Linnemann im Phoenix-Interview Anfang Mai letzten Jahres. Und dann fiel ihm ausgerechnet das Gesundheitsministerium als Beispiel für ein Amt ein, das er sich nicht zutrauen würde. „Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun. Und deswegen: Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst“. Der Gedanke ist sicherlich nicht falsch. Wer ein Amt nur ergreift, um es im Lebenslauf zu verewigen, hat wahrscheinlich nicht die lupenreinste Motivation, es überhaupt anzunehmen. Zumal in einem Feld, das er selbst kaum kannte.
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