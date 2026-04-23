Timmy
Wal „Timmy“ am Dienstag / picture alliance / SNS / Steven Mohr

Gestrandeter Wal in der Ostsee Chronik eines Staatsversagens

Seit drei Wochen sorgt „Timmy“ der Wal für einen bizarren Medien-Hype. Und der zuständige Minister Till Backhaus tut alles, um die Sache weiter zu emotionalisieren. Wie wollen solche Politiker eine Krise meistern, wenn es wirklich mal ernst wird?

VON ALEXANDER MARGUIER am 23. April 2026 7 min

Alexander Marguier

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Was sich seit inzwischen mehr als drei Wochen rund um den in der deutschen Ostsee gestrandeten Wal abspielt, kann nur noch als das fortgesetzte Spektakel eines Staatsversagens bezeichnet werden. Hier wird nämlich eine Rettungsaktion inszeniert, von der letztlich alle Beteiligten wissen müssten, dass sie am Ende scheitern wird – und dennoch geht es jeden Tag mit immer aberwitzigeren Versuchen weiter, um das Leben eines einzelnen sterbenden Tieres zu retten.

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Brigitte Miller | Do., 23. April 2026 - 18:44

ein halbtoter Wal als Karriere-und PR-Manager.

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