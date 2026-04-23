Gestrandeter Wal in der Ostsee - Chronik eines Staatsversagens

Seit drei Wochen sorgt „Timmy“ der Wal für einen bizarren Medien-Hype. Und der zuständige Minister Till Backhaus tut alles, um die Sache weiter zu emotionalisieren. Wie wollen solche Politiker eine Krise meistern, wenn es wirklich mal ernst wird?