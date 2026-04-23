- Chronik eines Staatsversagens
Seit drei Wochen sorgt „Timmy“ der Wal für einen bizarren Medien-Hype. Und der zuständige Minister Till Backhaus tut alles, um die Sache weiter zu emotionalisieren. Wie wollen solche Politiker eine Krise meistern, wenn es wirklich mal ernst wird?
Was sich seit inzwischen mehr als drei Wochen rund um den in der deutschen Ostsee gestrandeten Wal abspielt, kann nur noch als das fortgesetzte Spektakel eines Staatsversagens bezeichnet werden. Hier wird nämlich eine Rettungsaktion inszeniert, von der letztlich alle Beteiligten wissen müssten, dass sie am Ende scheitern wird – und dennoch geht es jeden Tag mit immer aberwitzigeren Versuchen weiter, um das Leben eines einzelnen sterbenden Tieres zu retten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.