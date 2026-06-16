- Hubigs Schöffen-Pläne gefährden den Rechtsstaat
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will verhindern, dass Extremisten als Schöffen Einfluss auf die Rechtsprechung nehmen. Die geplanten Verschärfungen sind jedoch überflüssig, und ein politischer Zugriff auf die Gesinnung von Richtern würde die richterliche Unabhängigkeit aushöhlen.
Justizministerin Hubig will „unseren Rechtsstaat“ und die Demokratie stärken. Seit ihrem Amtsantritt formuliert sie das immer wieder als Politikziel. Jetzt hat sie eine angebliche Schwachstelle des Rechtsstaats ausgemacht. Sie sieht die Gefahr, dass Rechtsextreme die Justiz unterwandern und Einfluss auf die Gerichte nehmen. Dagegen will sie vorgehen, wie sie Anfang der Woche angekündigt hat.
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