- „Strafrecht ist nicht die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft“
Nach dem islamistischen Anschlag in Berlin wird über schärfere Gesetze diskutiert. Im Interview kritisiert die Strafrechtlerin Katrin Gierhake die reine Symbolpolitik hinter vielen Vorschlägen – und warnt vor einem ausgedehnten Überwachungsstaat.
Katrin Gierhake ist Strafrechtlerin und Rechtsphilosophin. Seit 2013 ist sie Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Regensburg.
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