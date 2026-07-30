CSD-Anschlag
Improvisierte Gedenkstätte am Brandenburger Tor / picture alliance / Andrés Trujillo / JNA Press

Debatte über Gesetzesverschärfungen „Strafrecht ist nicht die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft“

Nach dem islamistischen Anschlag in Berlin wird über schärfere Gesetze diskutiert. Im Interview kritisiert die Strafrechtlerin Katrin Gierhake die reine Symbolpolitik hinter vielen Vorschlägen – und warnt vor einem ausgedehnten Überwachungsstaat.

INTERVIEW MIT KATRIN GIERHAKE am 31. Juli 2026

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Katrin Gierhake ist Strafrechtlerin und Rechtsphilosophin. Seit 2013 ist sie Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Regensburg.

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Achim Koester | Fr., 31. Juli 2026 - 17:55

Entweder liegt Frau Gierhake hier gewaltig daneben, oder es stinkt gewaltig im Fall vom Prinz Heinrich XIII, dessen U-Haft schon über 2 Jahre dauert. Oder ist das bei politischen Gefangenen anders?

Sie hat mit den 6 Monaten recht, aber die U-Haft kann verlängert werden, u.U. bis zu einem Urteil. Den meisten Leuten ist nicht klar, dass U-Haft härter ist als Vollzugshaft (Kontaktbeschränkungen etc.). Der Skandal liegt m.E. darin, dass man ihm unbedingt etwas nachweisen will. Je länger die U-Haft dauert, desto wahrscheinlicher wird eine Verurteilung wegen irgendetwas, denn ansonsten müsste man einen schweren Irrtum mit einer unangemessen langen U-Haft bei einem Menschen mit u.U. nur noch wenigen Lebensjahren eingestehen.

H. Stellbrink | Fr., 31. Juli 2026 - 18:32

Bei allen Bedenken: Unser Rechtssystem hat sich in der Migrationsfrage zu einem der wesentlichen Probleme beim pragmatischen Umgang mit dem Problem erwiesen. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, der Justiz, die so häufig Kuschelurteile fällt, den Spielraum erheblich zu verengen. Wenn Gesetze mehr Probleme schaffen als sie lösen, müssen sie geändert werden. Sie sind uns nicht auf Steintafeln als Gottes Wort übergeben worden.
Hier ist die Behandlung eines bereits verheirateten Erwachsenen IS-Anhängers nach Jugendstrafrecht m.E. ein Witz. Ebenso wie die linken NGO-"Deradikalisierungskurse", deren Erfolgsbilanz nie evaluiert wurde. Sie würde wohl desaströs ausfallen, deswegen will es lieber niemand wissen. Die Anrechnung der Untersuchungshaft im Libanon spricht ebenfalls für Milde, und die Perspektive einer Wiedereingliederung in die Gesellschaft eines Radikalen, der noch nie eingegliedert war, einer der rosaroten Träume der naiven deutschen Asylpolitik.

Walter Bühler | Fr., 31. Juli 2026 - 19:07

... rasenden Tempo!
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Der uralte Ruf "Landgraf, werde hart!" richtet sich heute nicht nur an den Gesetzgeber, sondern auch an die Polizisten, Staatsanwälte und Richter, die das Monopol auf Gewalt besitzen und diese Gewalt auch exekutieren müss(t)en.

Das ist gewiss nicht leicht. Manche halten es darum öfters für einfacher, einen Täter sanft zu therapieren als hart zu bestrafen.

Das aber ist genau die Härte, die das Volk bei vielen Landgrafen/Richtern vermisst, zumal die Täter (samt ihren Anwälten) darüber lachen.

Ein Richter ist kein höherer Sozialarbeiter (Deren Effektivität ist übrigens auch keineswegs überwältigend.)
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Perfide ist der Versuch, die Schuld der Schule zuzuweisen.

Wieso um Himmelswillen sollen Kinder Probleme lösen können, die die Erwachsenen in Politik und Justiz nicht bewältigen?

Wieso sollen Menschen, die Kinder unterrichten wollen, im gleichen Zuge alle gesellschaftlichen Probleme quasi nebenbei lösen können??

Das ist die dümmste Schuldzuweisung

... die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft" ist schlicht und einfach falsch.

Wenn ein Auto (oder ein Fahrrad) kaputt geht, dann muss es in eine Werkstatt.

Wenn ein Mensch in der Gesellschaft Schaden anrichtet, dann wird er vor einen Richter gebracht.

Dieses Prinzip ist viel älter und für das gesellschaftliche Zusammenleben viel grundlegender als die Demokratie!
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In jeder Reparaturwerkstatt kann sich herausstellen, dass eine Reparatur gar nicht möglich ist. Oder man kann auch Pech haben und an eine Werkstatt geraten, deren Mitarbeiter unfähig oder unlustig sind, die Reparatur auszuführen. Mir scheint, das gleiche auch bei der Justiz vorkommen.

Christa Wallau | Fr., 31. Juli 2026 - 19:36

Überwachungsorgane nicht auf die eigene Bevölkerung fokussierten (z. B. auf deren Meinung zur Politik und Politikern), dann wären viele mehr Kräfte frei für die dringend nötige Kontrolle der hier lebenden Islamisten.
Aber man schnüffelt lieber hinter den eingeborenen Deutschen her (weil sie ja neue "Nazis" sein könnten!), als echte Terroristen in unserem Lande dingfest zu machen, sie anschließend abzuschieben oder einzusperren.

Das Problem ist ein ideologisches:
Die links-grüne Meinungs-Herrschaft in Deutschland beruht u. a. auf der Annahme, daß es auf dieser Welt keine schlimmeren und gefährlicheren Menschen gibt als die Deutschen, weil sie ja den NS-Staat zugelassen haben, der als der schlimmste, je vorgekommene Verbrecher-Staat angesehen wird.
Diese These ist so unsinnig wie selbstschädigend.
Und dennoch bestimmt sie die deutsche Politik
seit 1948. Heute abstruserweise sogar mehr als je zuvor!
Wenn hier nicht endlich umgedacht wird, ist Deutschland dem Untergang geweiht.

Gisela Hachenberg | Fr., 31. Juli 2026 - 23:07

Wir müssten, wir sollten, wir könnten. Auch wieder ziemliches Geschwurbel. „Und dann müssten wir uns den Täter genauer anschauen, um dann zu entscheiden…“ Und wie lange muss man sich den Täter anschauen, wie viele Monate, Jahre? Und in dieser Anschauzeit, in der er sich dann gegenüber der mit viel Geld gepamperten linken NGO, die die Deradikalisierung betreiben soll, als geläutert gibt, schlägt er wieder zu. Ja, super. Alles richtig gelaufen. Und natürlich niemand für den Anschlag verantwortlich machen. Vielleicht macht man es ja dann beim nächsten Gefährder besser/richtig? Man könnte nur noch schreien und verzweifeln!

Herbert Schultz-Gora | Fr., 31. Juli 2026 - 23:15

...liebe Frau Wallau...?
Diese Metapher wird, auch in Form des "Abgrunds" oft und gerne benutzt.
Was stellt man sich darunter vor...?
Am ehesten vermutlich ein Boot oder Schiff, das überladen ist oder "leck"... und Wasser aufnimmt in einem Maße, daß die Schewimmfähigkeit verloren geht... und es geht dann halt "unter".
Aber wer geht da eigentlich unter: Eine Gesellschaft, ein Staat, eine Firma, eine Branche oder ein einzelner Mensch...?
Also rein physisch-bildlich geht man unter, wenn man keinen Boden unter den Füßen hat und keine Schwimmhilfen bzw. wenn man nicht "schwimmen" kann, also sich nicht mit eigenen Bewegungen über Wasser halten.
Wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, in welch unterschiedlichen Verhältnissen die Menschen auf dieser Erde leben, dann wäre die Frage, wie und wo die Leute leben, deren Gesellschaften "untergegangen" sind.
Ist Deutschland im WK II untergegangen...?
Richtig ist, daß Deutschland große Gebiete an Polen verlor und geteilt wurde in die DDR und die BRD.

geht Deutschland als Landmasse in bestimmten Grenzen nicht unter, selbst dann nicht, wenn die schlimmsten Szenarien der Klima-Apologeten wahr werden sollten.
Was "untergeht" im Sinne von "verschwindet" (wie ein leckes Boot), das ist die deutsche KULTUR und die dazugehörige Gesellschaft, welche diese Kultur als wertvoll hochgehalten hat.
Zusätzlich schwindet die wirtschaftliche Basis, auf der die Kultur Deutschlands bis zum Ende des vorigen Jhdts. gedeihen konnte - nicht nur die Hochkultur (Opernhäuser, Theater usw.), sondern auch u. vor allem die Alltagskultur, die von der relativ homogenen Bevölkerung geschätzt u. mit Leben erfüllt wurde: z. B. Schützenfeste, Gesangvereine mit deutschem Liedgut, christl. Feiertage mit den den entspr. Riten, Eß-Kultur, Straßenkehren...

Fazit: Die einstige Kultur einer verarmenden Bevölkerung , die inzwischen aus vielen Ethnien besteht, welche eine miserable Schul- Bildung erhalten, "geht unter". Sie verschwindet bzw. lebt nur in Nischen noch fort!

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