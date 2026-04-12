- Einschüchterung durch Baurecht
Wenn der Verfassungsschutz einem Hauskäufer „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ attestiert, soll die Kommune den Kauf verhindern können. Das schwebt Bauministerin Hubertz vor. Ihr Gesetzentwurf zeugt von abgrundtief undemokratischem Denken.
Bauministerin Verena Hubertz will das Baugesetzbuch modernisieren. Das ist eine gute Idee. Dieses Gesetz ist die Grundlage der Bauplanung in Deutschland. Die Herausforderungen an das Bauen und Planen sind enorm. Das geltende Recht muss sich weiterentwickeln, um gutes und schnelles Planen und Bauen möglich zu machen. Sonst wird es kaum möglich sein, den Wohnungsmangel in Deutschland zu beenden. Das Verfassungsproblem bei ihren Plänen ist aber: Die Ministerin missbraucht das – eigentlich fachlich und technisch orientierte und geprägte – Baurecht, um politische Gegner zu bekämpfen und kritische Geister auszugrenzen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.