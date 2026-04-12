Mehrere bunte Reihenhäuser
Darf man hier bald nur noch mit der richtigen Gesinnung wohnen? / picture alliance / Caro | Bastian

Gesetzentwurf von Bauministerin Hubertz Einschüchterung durch Baurecht

Wenn der Verfassungsschutz einem Hauskäufer „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ attestiert, soll die Kommune den Kauf verhindern können. Das schwebt Bauministerin Hubertz vor. Ihr Gesetzentwurf zeugt von abgrundtief undemokratischem Denken.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 14. April 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Zur Artikelübersicht

Bauministerin Verena Hubertz will das Baugesetzbuch modernisieren. Das ist eine gute Idee. Dieses Gesetz ist die Grundlage der Bauplanung in Deutschland. Die Herausforderungen an das Bauen und Planen sind enorm. Das geltende Recht muss sich weiterentwickeln, um gutes und schnelles Planen und Bauen möglich zu machen. Sonst wird es kaum möglich sein, den Wohnungsmangel in Deutschland zu beenden. Das Verfassungsproblem bei ihren Plänen ist aber: Die Ministerin missbraucht das – eigentlich fachlich und technisch orientierte und geprägte – Baurecht, um politische Gegner zu bekämpfen und kritische Geister auszugrenzen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ralf Abranches | Di., 14. April 2026 - 08:28

Was kann man von Sozialisten erwarten? Genau: nichts! Besonders, wenn es um rechtsstaatliche Ordnung und Freiheitsbegriffe geht.

Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es um einen Umsturzprozess durch systematische Unterwanderung geht, und damit es klar ist, eine treibende Kraft dabei ist die Merkel-cdu

Ingo Frank | Di., 14. April 2026 - 09:04

hoch oben in Berlin ?
Wer von den Berufslosen Partesoldaten denkt sich so etwas aus ?
Andererseits, wer soll mich als Immobilienbesitzer daran hindern, mein Eigentum zu verschenken und dem Staat um die Gunderwebssteuer der „bösen unliebsamen
staatskritischen Bürger“ zu bringen die direkt vom Kaufpreis abhängt ?
Auch der „Wert“ einer Immobilie ist höchst spekulativ und dem Kauf beurkundenden Notar völlig egal.
Das was die Bauministerin will, geht im Höchstfall bei Objekten im kommunalen Besitz aber nicht auf dem freien Markt.
Auch beim Vorkaufsrecht muss m W der Verkäufer einen Antrag stellen ohne einen potentiellen Kunden angeben zu müssen und im ländlichen Bereich …… ist man froh neue Bewohner zu gewinnen.
MfG a d Erfurter Republik

"wer soll mich als Immobilienbesitzer daran hindern, mein Eigentum zu verschenken"... - da sind Sie wohl etwas zu naiv...😉 Die Kommune/der Staat kann grundsätzlich mit Begründung - hier politische Unzuverlässigkeit...☝, bekannt? - Die Umschreibung ihrer Immobilie auf einen neuen Besitzer verhindern bzw. verweigern..., mit allen daraus resultierenden Folgen. DAS Haus nimmt dann niemand geschenkt... ... ☝😉🤣 !!!

Sie können natürlich immer dagegen klagen... ... (und hoffen, dass Sie nicht auf eine linksgrünwoke Richterin treffen... ...) - ja, so ist das... ... 😉

Lustig - oder? /Ironie und Sarkasmus

wie Sie so freimütig selbst oben ankündigen...😉, ist das heute schon 100% möglich und wird auch praktiziert. Jeder Imkobienkauf ist 10 Jahre rückwirkend ungültig! wenn parallel zur im Kaufvertrag ausgewiesenen Kaufsumme Geld zum Zweck der Grundsteuerabsenkung geflossen ist... - sollte die Kommune oder das FA davon erfahren.

>> Das ist geltendes Recht heute.

PS: ...da Ihr Post oben vermutlich durch die KI AUTOMATISCH ARCHIVIERT und gleichzeitig an Ihre Kommune und an das FA in Jena weitergeleitet wurde werden Sie für den Fall eines gewünschten Eigentumsübergangs Ihrer Immobilie dann wohl auch automatisch (KI!) extra geprüft werden... ... (Konten etc.), begründet... 🤔 Vielleicht haben Sie aber auch GERADE NOCH SO GLÜCK und die Einführung der entsprechenden KI 'hängt' in Ihrer Kommune... ... [...nur Spaß! und Ironie! - ganz so schnell geht's wohl noch nicht... 😉 - Oder? 🤔]

Thomas Veit | Di., 14. April 2026 - 09:56

Kfz.-Kennzeichen ich haben darf - ideologisch begründet - und welches Grundstück ich ggf. nicht erwerben darf - ebenfalls ideologisch begründet... ... 🤪🤡

>> Der logisch nächste Schritt - mit etwas Zeitversatz versteht sich... - ist, dass POLITISCH NICHT ZUVERLÄSSIGE BÜRGER (:innen) keine kommunalen Wohnungen mehr beziehen dürfen oder in extremen Fällen sogar ausziehen müssen... ...?

Danach werden als Schritt 3 die Parkbänke markiert... ... 🤔

Wenn ich von meinem bösen Schwager, den ich hasse (und er mich) und der aber aufgrund der gleichen Parteizugehörigkeit gute Kontakte zum Bürgermeister und dem Gemeinderat hat, auf einem der einschlägigen Petzportale bösartig als 'rechter Hetzer' angezeigt wurde - das Verfahren läuft noch... - reicht das dann aus, dass mir der Gemeinderat, den ich zu großen auch doof finde..., rein subjektiv, dann den Erwerb einer Immobilie/Grundstück verweigern kann...!?? 🤔

Zufällig hat Herr Schneider, seit 10+ Jahren im Gemeinderat und Chef der FFW! auch Interesse an der selben Immobilie..., nur möchte er den Kaufpreis nicht in dieser Höhe tragen... ...?? 🤔🤔🤔

Ich frage für einen Freund, und rein hypothetisch.

werden wir entweder Gelb oder Blau regiert 👏🏻 wobei letzteres am Wahrscheinlichsten ist und die Kräfte des Marktes, statt die Kräfte einer links grünen Ideologie, wieder bestimmend würden.
Im übrigen sind w i r beide noch in der Lage ausrechnen, im Gegensatz zu den Parteistrategen im Adenauer & Brandt- Haus, bei einer im Schlechtesten Fall mit 50 %tigen Zuwachs, also der Hälfte der tatsächlichen derzeitigen Verdoppelung, es so weit sein wird 😂😂😂😂😂 und das bei derzeit 3% FDP & 18% AfD West oder gar 38% AfD Ost
Mit besten Grüßen ins Weimaer Land

Achim Koester | Di., 14. April 2026 - 12:27

des Staates gegenüber uns Bürgern Tür und Tor geöffnet. Im Grunde genügt dann ein einzelner Denunziant, um einen Hauskauf zu sabotieren.

Thomas Veit | Di., 14. April 2026 - 13:34

offensichtlich die GESAMTERZIEHERISCHE WIRKUNG sein soll..., per Gesetzeskraft - 'spielt nicht mit dem (rechten!) Schmuddelkindern...' ☝ - sonst nix Haus!

>> Erziehung ist alles! /Ironie

S. Kaiser | Di., 14. April 2026 - 14:04

Nun, ohne despektierlich oder herablassend klingen zu wollen, aber ein solch perfides Vorgehen traue ich dieser Bundesbauministerin nicht zu.
Im Gegensatz zu Genossin Faeser denke ich nicht, dass sie eine eigene politische Agenda „gegen rechts“ verfolgt, und angesichts ihrer aktuellen persönlich-privaten Situation kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sich momentan mit solchen Strategien beschäftigt, sondern dass die "Gesinnungsprüfung" eher auf Referentenebene eingebracht wurde.
Man darf nicht vergessen, dass von 2018 bis 2021 der Baubereich dem (BMI) angegliedert war, und erst Scholz angeordnet hatte, dass ein selbstständiges Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gebildet wird. Da sind vermutlich auch einige ideologisch „links-gefestigte“ Köpfe über- bzw. eingetreten („Marsch durch die Institutionen“ etc). Und da nach der Ampel das Ministerium in SPD-Hand geblieben ist, wurden die entsprechenden Ebenen sicherlich nicht ausgetauscht.

Andreas Peters | Di., 14. April 2026 - 15:27

"Sie will den Ausschluss aus der Stadtbürgerschaft oder der Dorfgemeinschaft möglich machen, wenn jemand die „falsche“ Meinung hat oder Werte vertritt, die der Mehrheit nicht gefallen." Ist das so? Ich habe eher den Eindruck, daß die SPD im Rahmen ihrer Götterdämmerung, die nur durch die CDU aufgehalten wird, sich Entscheidungspunkte schafft, die sie ihrer Bedeutung nach nicht hätte. Da spielen dann Mehrheiten nicht nurkeine Rolle, sondern es ginge auch gegen sie..

soistes | Di., 14. April 2026 - 16:18

lassen. Sowas ist schwer irritierend bis nicht hinnehmbar. Mögen diese Parteiorganisationen zukünftig unter den 5 % bei jeglichen Wahlen liegen & möge deren Interessenvertreter Ihr komplettes Vermögen eingezogen werden. Ironie off. Auf deren Reaktion wäre ich dann sehr gespannt, wie diese dann ausfallen würde ;) Man kann es sich durchaus sehr gut vorstellen.

Armin Latell | Di., 14. April 2026 - 18:22

Irgendwie scheint es so zu sein, dass nur noch Charaktere der Marke Faeser in Amt aber ohne Würde kommen. Das kommt davon, wenn Wahlverlierer trotzdem wieder regieren dürfen. Dann ist jegliche Hemmschwelle gefallen, nach dem Motto, wir werden zwar nicht gewählt, regieren aber trotzdem, uns kann niemand etwas. Dieses wirklich hochgradig gestörte Pack nennt sich dann auch noch "Demokraten". Früher hieß das bei den gleichen Gesinnunggenossen etwas deutlicher: und willst Du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Nein, bei dem, was in diesem Land seit einigen Jahren vorgeht, ist das ganz sicher nicht übertrieben. Diese Geschichte habe ich schon vor Tagen "live" von Tim Kellner gehört, mit dem man so verfahren wollte. Der Zorn wächst!

Gerhard Fiedler | Di., 14. April 2026 - 19:00

„Welch ein erschreckender Blick in den Abgrund des politischen Denkens einer amtierenden Ministerin.“
Das schreiben Sie zurecht, Herr Boehme-Neßler, zum Vorhaben von Bauministerin Hubertz (SPD), das Baurecht zu reformieren. So soll u. a. vor dem Kauf eines Grundstücks beim Verfassungsschutz hinsichtlich verfassungsrechtlicher Bedenken gegenüber dem Käufer eine Regelanfrage erfolgen, die ggf. den Grundstückskauf erschweren oder verhindern könnte.
Es zeichnet ja unsere Demokratie aus, dass selbst eine Frau Hubertz mit diesem Denken Ministerin werden konnte. Doch spätestens dann, wenn ihr als Ministerin bei der Reform des Baurechts nicht klar wird, dass eine solche Regelung gegen die Verfassung verstoßen würde, wo die politische Einstellung des Grundstückkäufers nichts zu suchen hat, gehörte sie als Ministerin entlassen. Und auch dann müsste eigentlich Frau Hubertz künftig vom Verfassungsschutz beobachtet werden, zumal Deutschland an solch fragwürdigen Inlandgeheimdiensten festhält.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.