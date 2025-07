Der Versuch der Bundesregierung, Deutschland wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, nimmt Fahrt auf. Erst kürzlich stellte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) seine Haushaltsplanungen vor. Allein zwischen 2025 und 2029 rechnet er auch für diesen Zweck mit zusätzlichen Schulden des Bundes in Höhe von 500 Mrd. Euro.

Diese Finanzspritze soll dabei mithelfen, Deutschlands Wirtschaft international wieder wettbewerbsfähig zu machen. Schon seit Jahren ist das Rückgrat des deutschen Wohlfahrtstaatsmodells brüchig geworden und die Industrieproduktion rückläufig. Immer mehr Konzerne bauen Arbeitsplätze ab und verlagern Investitionen ins Ausland.

Dazu tragen überbordende Bürokratie ebenso bei wie hohe Lohn- und Energiekosten. Die Lage wird langsam bedrohlich: Deutschland erwirtschaftet – noch – rund fünfzig Prozent seines Reichtums auf dem Weltmarkt. Kommt es auf der Kostenseite nicht bald zu einer Trendwende, könnte es damit demnächst vorbei sein.

Die Kosten müssen also runter, wenn Deutschlands Wirtschaft und Sozialstaat nicht schrittweise an die Wand gefahren werden sollen. Für die Lösung dieses Problems gibt es zwei Wege: entweder nachhaltige Strukturreformen oder direkte bzw. indirekte Subventionen für Unternehmen, die auf dem Weltmarkt bestehen müssen.

Für Subventionen aber braucht es zusätzliches Geld. Angesichts leerer Staatskassen bleibt dann nur übrig, zusätzliche Schulden aufzunehmen. Das jedenfalls ist die „Lösung“, wenn man nicht den Mut zu echten Strukturreformen aufbringt.

Lieber keine Strukturreformen

Die Koalition aus Unionsparteien und SPD hatte sich schon kurz nach der Wahl entschieden: lieber keine Strukturreformen. Noch immer hinkt die Bundespolitik der Wirklichkeit gnadenlos hinterher. Wie lange das noch gutgehen kann, ist eine der entscheidenden Fragen dieser Tage.

Stattdessen soll nun mehr Geld in Wirtschaft und Gesellschaft gepumpt werden, um so den Konjunkturmotor anzuwerfen. Zu diesem Zweck änderte der Bundestag im Frühling dieses Jahres das Grundgesetz und schuf sich an der bisher geltenden Schuldenregel vorbei Kreditermächtigungen in Höhe von rund einer Billion Euro für die nächsten Jahre.

Die neu geschaffene Kreditermächtigung hat zwei Schwerpunkte: einerseits Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Und dann noch eine Kreditermächtigung in Höhe von bis zu 500 Mrd. Euro für Infrastrukturinvestitionen. Für diese Änderung des Grundgesetzes brauchte es auch die Stimmen der Grünen. Und die nutzten ihre Macht. Sie setzten damals nicht nur durch, dass 100 Mrd. Euro der neu aufgenommenen Kredite für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden müssten. Sie bestanden zudem darauf, dass alle kreditfinanzierten Infrastrukturinvestitionen „zusätzlich“ zu sein hätten.

In der Sache war das logisch, grundvernünftig und nahm bloß die öffentlich verkündete Logik der Koalitionäre ernst. Wenn die zusätzlichen Schulden tatsächlich dazu dienen sollten, Deutschlands Wirtschaft anzukurbeln, durfte eines auf keinen Fall geschehen: dass die zusätzlichen Kredite dazu benutzt werden, die Kernhaushalte von Bund oder Ländern zu entlasten und ohnehin bestehende Investitionsvorhaben in die zusätzlichen Schulden umzubuchen.

Das Ergebnis hiervon wäre nämlich nicht gewesen, dass es zu zusätzlichen Investitionen kommt, sondern dass in den Kernhaushalten umgekehrt Spielräume für noch mehr konsumtive Ausgaben entstehen: Sozialleistungen, Personalkosten, allerlei Förderprogramme. Der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hätte das nicht geholfen.

Von „Zusätzlichkeit“ kann nicht die Rede sein

SPD und CDU/CSU beugten sich den Forderungen der Grünen. Im Grundgesetz heißt es daher nun: „Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird.“ Das ist eine butterweiche Formulierung. Was „angemessen“ ist, ist natürlich eine Frage der Interpretation.

Der Bundesrechnungshof hatte deshalb frühzeitig vorgeschlagen, sich an den bisherigen Investitionsausgaben des Bundes zu orientieren. In einer Stellungnahme empfahl er, als „zusätzlich“ nur das gelten zu lassen, was einen Anteil des Bundeshaushaltes von zehn Prozent der Gesamtausgaben für Investitionen übertrifft. Ungefähr das war in den Jahren 2023 und 2024 die bisherige Investitionsquote des Bundes. Und so kam es denn auch.

Inzwischen liegt dem Bundestag der „Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIKG) vor. Nach der Sommerpause wird sich das Parlament mit diesem Gesetz beschäftigen. Zumindest in einem Punkt kann von „Zusätzlichkeit“ aber nicht die Rede sein. Es geht um 100 Mrd. Euro, die der Bund aus der Kreditermächtigung in Höhe von 500 Mrd. Euro in den nächsten Jahren an die Länder weiterleiten will.

Der Gesetzentwurf enthält für sie keinerlei Vorgaben der Zusätzlichkeit. Die Länder werden in den nächsten Jahren vom Bund zwar zusätzlich 100 Mrd. Euro erhalten. Aber es gibt keine Vorgaben dafür, dass die Länder diese Mittel auch tatsächlich zusätzlich verausgaben müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stützen.

Es ist nicht schwer zu prognostizieren, was nun bundesweit geschehen wird: Die Finanzministerien der Länder werden in Größenordnungen reguläre Investitionen umbuchen, um so ihre Kernhaushalte zu entlasten. Man lässt also, wofür man eigentlich selbst zuständig ist, den Bund mit Schulden bezahlen. Das Ergebnis wird dann sein, dass in den Ländern relativ betrachtet noch größere Spielräume als bisher entstehen, um konsumtive Ausgaben finanzieren zu können.

Noch größere Spielräume für zusätzliche konsumtive Ausgaben

Ein Beispiel hierfür ist Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat man sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren bereits auf die Verausgabung der zusätzlichen Mittel des Bundes in Höhe von fast zwei Mrd. Euro geeinigt. Allein 600 Mio. Euro sollen in den Schulbau investiert werden – eine ohnehin originäre Aufgabe von Land und Kommunen. Der Effekt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt: null.

250 Mio. Euro sollen für Investitionen in die Krankenhäuser des Landes bereitgestellt werden. Auch das ist eine Regelaufgabe der Länder. Der Effekt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt: null.

Zudem sind 300 Mio. Euro „für die innere Sicherheit – also Polizei, Feuerwehr, Bevölkerungsschutz, aber auch Frauenhäuser“ vorgesehen. Der Effekt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt: wiederum null.

Und schließlich sind noch 100 Mio. Euro für Investitionen in „Sportanlagen, Zoos und kulturelle Einrichtungen“ vorgesehen. Der Effekt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt: noch einmal null.

Und so wird es, auf die eine oder andere Weise, in allen deutschen Bundesländern kommen. 100 Mrd. Euro zusätzlicher Schulden – aufgenommen vom Bund angeblich für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und in Wahrheit handelt es sich um einen goldenen Schuss für einen Drogenabhängigen, um noch größere Spielräume für zusätzliche konsumtive Ausgaben zu schaffen. Es geht letztlich bloß darum, sich zu Lasten künftiger Generationen noch ein paar weitere Jahre vor echten Strukturreformen drücken zu können. Mit diesem Geschenk hat sich der Bund die Zustimmung der Länder zur Änderung des Grundgesetzes im Bundesrat erkauft. Es geht in dieser Frage in Wahrheit nicht um zusätzliche Investitionen, sondern um Schmiermittel für die „Demokratie“.

Die Landeshaushalte von ihren Regelaufgaben entlasten

Damit stellt sich die Frage, ob der Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität nicht möglicherweise verfassungswidrig ist. Das Grundgesetz sieht ja immerhin vor, dass die zusätzlich aufgenommenen Kredite auch tatsächlich zusätzlich investiert werden müssen und nicht der Entlastung der Kernhaushalte dienen sollen, um sich noch mehr konsumtive Ausgaben leisten zu können.

Auf Anfrage von Cicero widerspricht das Bundesfinanzministerium dieser Interpretation. Der vorliegende Gesetzentwurf setze „die verfassungsrechtlichen Vorgaben vollständig um“. Formal betrachtet stimmt das sogar. Es handelt sich um einen rechtlich sauberen Trick. Im Grundgesetz steht nämlich, dass der Bund zusätzliche Kredite für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von bis zu 500 Mrd. Euro aufnehmen kann, solange er wie in der jüngeren Vergangenheit eine Investitionsquote von mindestens zehn Prozent aufweist.

Das hat folgende Konsequenz: Würde im Grundgesetz festgelegt worden sein, dass die Länder nicht nur 100, sondern sogar die ganzen 500 Mrd. Euro zusätzlicher Schuldenaufnahme erhalten würden, würde es sich im rechtlichen Sinne selbst dann um „zusätzliche“ Investitionen handeln, wenn die Länder anschließend keinen einzigen Euro zusätzlich für Investitionen verausgabten.

Das verfassungsrechtliche Kriterium für die „Zusätzlichkeit“ ist ja nicht, dass auch die Länder das zusätzliche Geld tatsächlich zusätzlich verausgaben müssen. Als „zusätzlich“ gelten nach bestehender Rechtslage vielmehr alle Ausgaben, solange der Bund seine eigenen Investitionsausgaben nicht absenkt.

Diese Interpretation bestätigt auch der Rechtswissenschaftler Stefan Korioth. Er ist einer der renommiertesten deutschen Juristen, wenn es um Fragen öffentlicher Finanzen geht: „Es ist rechtlich betrachtet korrekt, dass die 100 Mrd. Euro für die Länder auch dann als ‚zusätzlich‘ gelten, wenn sie gar nicht zusätzlich ausgegeben werden, sondern bloß dazu dienen, die Landeshaushalte von ihren Regelaufgaben zu entlasten.“

Deutschland investiert lieber in Feuerwehrautos und Frauenhäuser

Aber genau das ist für ihn zugleich das Kernproblem: „Wenn man denn tatsächlich glaubt, zusätzliche Schulden für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aufnehmen zu müssen, anstatt Strukturreformen auf den Weg zu bringen, sollten auch alle schuldenfinanzierten Ausgaben dem Zweck der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft dienen.“ Zumindest bei den 100 Mrd. Euro für die Länder könne davon allerdings nicht die Rede sein.

Und damit wären wir bei dem eigentlichen Problem angekommen. Deutschland verschuldet sich durch die jüngst verabschiedete Änderung des Grundgesetzes in historisch ungeahntem Ausmaß zusätzlich. Das könnte man rechtfertigen, wenn damit tatsächlich ein Beitrag geleistet würde zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Dazu müsste man aber tatsächlich zusätzlich investieren: in Zukunftstechnologien, in Forschung und Entwicklung.

Aber dieser Tage „investiert“ Deutschland, jedenfalls auf Ebene der Länder, stattdessen lieber in neue Feuerwehrautos und Frauenhäuser und entlastet so den eigenen Kernhaushalt. Damit man das nicht missverstehe: Das sind natürlich wichtige staatliche Aufgaben. Aber nichts davon leistet einen Beitrag, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten zu sichern.

Es wäre stattdessen eine Frage der Selbstachtung eines demokratischen Rechtsstaates, dass der Brandschutz ebenso wie der Schutz bedrängter Frauen jederzeit aus den regulären Einnahmen des Staates finanziert werden könnte und nicht von Kreditaufnahmen abhängig wäre. Wenn man denn schon in die Sparschweine der eigenen Kinder und Enkel greift, sollten sich die daraus finanzierten Vorhaben auch für sie zusätzlich auszahlen. Zumindest bei den 100 Mrd. Euro für die Länder darf man daran mehr als nur berechtigte Zweifel haben.