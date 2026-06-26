Gescheitertes Kriegsschiff-Projekt der Bundeswehr - „Das wird noch sehr viel teurer als zwei Milliarden Euro“

Durch den Stopp des Fregatten-Projekts wurden Milliarden in den Sand gesetzt. Verteidigungsexperte Ralph Thiele erklärt, warum Deutschland bei der Beschaffung versagt, die Kriegstüchtigkeit bis 2029 kaum erreichbar ist und wir in Bezug auf Russland einem gewaltigen Irrtum unterliegen.