Boris Pistorius
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht am 3. Juni 2024 zur Kiellegung der Fregatte F126 «Niedersachsen» auf der Peene-Werft / picture alliance / dpa / Stefan Sauer

Gescheitertes Kriegsschiff-Projekt der Bundeswehr „Das wird noch sehr viel teurer als zwei Milliarden Euro“

Durch den Stopp des Fregatten-Projekts wurden Milliarden in den Sand gesetzt. Verteidigungsexperte Ralph Thiele erklärt, warum Deutschland bei der Beschaffung versagt, die Kriegstüchtigkeit bis 2029 kaum erreichbar ist und wir in Bezug auf Russland einem gewaltigen Irrtum unterliegen.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 26. Juni 2026

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

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