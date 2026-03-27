Huhn mit zwei Eiern
Nicht jedes Ei gleicht dem anderen / picture alliance / Zoonar | klaus rein

Ist es richtig, Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt einzuladen? Wenn Ungleichheit gerechter als Gleichheit ist

Wer nach Gerechtigkeit sucht, der mag Gleichheit als höchstes Gut betrachten. Aber er darf die Verschiedenheit der Menschen und die Unterschiedlichkeit der Situationen nicht ausblenden. Manchmal bedarf Gleichheit auch der Abwägung. Wie eine Debatte aus Berlin zeigt.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 29. März 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

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Es war jetzt schon in verschiedenen Beiträgen im Cicero Thema, aber die Frage scheint mir sehr gut als „Sonntagsfrage“ geeignet: Ist die Regelung des Landes Berlin, Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt zum Vorstellungsgespräch bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst einzuladen, nicht nur rechtlich fragwürdig (das scheint mir juristisch tatsächlich nicht bestreitbar zu sein), sondern auch ethisch? Oder ist es zwar verfassungsrechtlich unzulässig, aber ethisch durchaus zulässig, vielleicht sogar geboten?

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Maria Arenz | So., 29. März 2026 - 09:34

statt notwendig in's Uferlose führender DIskussionen darüber, was "gerechter" ist, darauf zu schauen, was wir eigentlich erreichen wollen und was bei den verschiedenen Strategien herauskommt bzw. herausgekommen ist. Die Priorisierung von Ergebnisgleichheit findet und fand ja durchaus schon in erheblichem Umfang statt- offizielle und inoffizielle Frauenquoten z.B. in Politik und Medien, Affirmative Action in USA, Migrantenquoten in Berlin etc. Das Resultat spricht klar gegen die Priorisierung von Ergebnisgleichheit. Sie nützt nur den Individuen, die durch die Beförderung auf sie völlig überfordernde Positionen begünstigt wurden.
Für meine Belege würden 1000 Zeichen bei weitem nicht ausreichen, daher nur: Baerbock, Roth, Saleh, Chebli. Die Körperschaften und Organisationen, die das praktizieren, verlieren so erheblich an Leistungsfähigkeit, daß eigentlich niemand vertreten kann, den Holzweg weiter zu beschreiten. Von seiner klaren Verfassungswidrigkeit mal ganz abgesehen

Besonders in den Staaten, in denen schon jetzt der Verwaltungswasserkopf als solcher alles andere zu ersticken droht, muss es bei Neueinstellungen ausschließlich auf die fachliche Kompetenz ankommen. Die Vetterleswirtschaft der Parteien und ihrer Funktionäre hat ja diesen ineffektiven Wasserkopf produziert.

Die Bevorzugung bestimmter Gruppen (Einwanderer, Frauen, ...) bei der Einstellung ist nichts anderes als eine neue Diskriminierung dieser Gruppen. Frauen sind nicht dümmer als Männer und müssen nicht von Berufspolitikern gepampert werden.

Jens Böhme | So., 29. März 2026 - 12:19

Gäbe es eine tatsächliche Gleichbehandlung, würden alle Bewerber auf eine Stellenanzeige eingestellt. Gerechtigkeit ist ein soziales Konstrukt, um einigermaßen Ordnung in das chaotische System der Natur zu bringen. Und ja - es gibt kein natürliches Gleichgewicht.

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