- Wenn Ungleichheit gerechter als Gleichheit ist
Wer nach Gerechtigkeit sucht, der mag Gleichheit als höchstes Gut betrachten. Aber er darf die Verschiedenheit der Menschen und die Unterschiedlichkeit der Situationen nicht ausblenden. Manchmal bedarf Gleichheit auch der Abwägung. Wie eine Debatte aus Berlin zeigt.
Es war jetzt schon in verschiedenen Beiträgen im Cicero Thema, aber die Frage scheint mir sehr gut als „Sonntagsfrage“ geeignet: Ist die Regelung des Landes Berlin, Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt zum Vorstellungsgespräch bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst einzuladen, nicht nur rechtlich fragwürdig (das scheint mir juristisch tatsächlich nicht bestreitbar zu sein), sondern auch ethisch? Oder ist es zwar verfassungsrechtlich unzulässig, aber ethisch durchaus zulässig, vielleicht sogar geboten?
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