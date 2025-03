Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Selten hat man in der bundesdeutschen Politikgeschichte ein abstoßenderes Schmierentheater erlebt. Da beschließt die sich neu bildende Regierung Ausgaben in einer Höhe, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind. Und da der Bundestag, der diese Regierung wählen soll, der notwendigen Verfassungsänderung nicht zustimmen würde, lässt man – Simsalabim – den alten Bundestag über die Initiative abstimmen. Was für eine abstoßende Farce.

Lässt man Charakterfragen einmal beiseite, ergibt sich das Problem technisch gesehen aus der aktuellen Interregnumsphase. Das neue Parlament ist gewählt, hat sich aber noch nicht konstituiert.