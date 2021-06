So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Es gibt Menschen, die jetzt einen Helden in ihm sehen. Dabei hat Georg Thiel gar nichts getan, was diesen Vergleich rechtfertigen würde. Jedenfalls dann nicht, wenn man mit beiden Beinen auf dem Boden des Gesetzes steht. Aber sein Gegner, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und sein Streit mit ihm fällt genau in den Bundestagswahlkampf.

Und das reicht schon als Erklärung, warum aus der Causa Thiel ein Politikum wurde, das in den sozialen Medien trendet. Einen „GEZ-Gandhi“, so hat ihn die rechtskonservative Junge Freiheit genannt. Angeheizt wird der Protest gegen seine Inhaftierung von der AfD. Sie stilisiert ihn zum Opfer eines Staatsrundfunks, der seine Programme ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bürger sende und sich die Taschen mit ihrem Geld vollstopfe.