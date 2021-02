Ob Georg Nüßlein einen Maskenlieferanten gegen Vermittlungsgebühr an die Bundesregierung vermittelt hat oder nicht, das wird in den kommenden Wochen die Münchner Generalstaatsanwaltschaft klären. Vorverurteilungen verbieten sich. Zum Glück. Denn die Unschuldsvermutung ist ein hohes Gut. In Zeiten, in denen in der aufgeregten Republik längst jeder mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf alle anderen zeigt, Schuldzuweisungen so locker sitzen wie nie und in Sachen Virusübertragung ohnehin jeder längst zum Verdachtsfall erklärt worden ist, ist es gut, wenn wenigstens der Rechtsstaat Ruhe und Sachlichkeit walten lässt.

Geben wir den Ermittlern, die derzeit wegen einem „Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken" ermitteln also Zeit. Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio soll Georg Nüßlein, seit 2014 Stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, behauptet haben, dass die Vorwürfe gegen ihn „haltlos“ seien. Man wird sehen. Es liegt jetzt an der Justiz, ob sie den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit erhärten kann. Die Voraussetzungen für sachliche Ermittlungen jedenfalls sind gegeben. Gestern hat der Bundestag die Immunität des direkt gewählten Abgeordneten aus dem Wahlkreis Neu-Ulm aufgehoben und somit den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gebilligt. Auch hier funktionieren Rechtsstaat und Parlament also schnell und vollkommen reibungslos.