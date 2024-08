So befinden wir uns in einer paradoxen Situation: Eine Höllenmaschine, von welcher fast jeder politische Akteur beteuert, es solle sie am besten gar nicht geben, findet sich in immer mehr Arsenalen. In den letzten Jahrzehnten waren es vor allem die internationalen Parias, die nach Atomwaffen gestrebt haben: Irak, Iran, Libyen, Nordkorea, Syrien sind dafür Beispiele.