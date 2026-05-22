- Reem Alabali Radovan und ihre 45 neuen Mitarbeiter
Die SPD-Ministerin für Entwicklungshilfe praktiziert offenbar Personalentscheidungen für Parteifreunde, die das übliche Maß weit überschreiten. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sind nicht erst durch die AfD gefährdet.
Reem Alabali-Radovan hat sich in ihrem Entwicklungshilfeministerium (BMZ) offenbar mit Personalentscheidungen einigen Groll zugezogen. Und der ist an die Presse gedrungen. Sie bevorzuge einseitig Mitarbeiter mit SPD-Nähe. „Wie in einer Bananenrepublik“ gehe es in dem Haus zu, das zur „Beute der SPD“ geworden sei. Es herrsche ein „Genossenfilz“.
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