Alabali
Reem Alabali radovan im Bundestag, 20.05.2026 / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Genossenfilz im Entwicklungsministerium Reem Alabali Radovan und ihre 45 neuen Mitarbeiter

Die SPD-Ministerin für Entwicklungshilfe praktiziert offenbar Personalentscheidungen für Parteifreunde, die das übliche Maß weit überschreiten. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sind nicht erst durch die AfD gefährdet.

VON FERDINAND KNAUSS am 25. Mai 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Reem Alabali-Radovan hat sich in ihrem Entwicklungshilfeministerium (BMZ) offenbar mit Personalentscheidungen einigen Groll zugezogen. Und der ist an die Presse gedrungen. Sie bevorzuge einseitig Mitarbeiter mit SPD-Nähe. „Wie in einer Bananenrepublik“ gehe es in dem Haus zu, das zur „Beute der SPD“ geworden sei. Es herrsche ein „Genossenfilz“.

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