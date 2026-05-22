Reem Alabali-Radovan hat sich in ihrem Entwicklungshilfeministerium (BMZ) offenbar mit Personalentscheidungen einigen Groll zugezogen. Und der ist an die Presse gedrungen. Sie bevorzuge einseitig Mitarbeiter mit SPD-Nähe. „Wie in einer Bananenrepublik“ gehe es in dem Haus zu, das zur „Beute der SPD“ geworden sei. Es herrsche ein „Genossenfilz“.