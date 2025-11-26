Generaldebatte
Generaldebatte im Bundestag, 26.11.2025 / picture alliance / Ipon | Stefan Boness

Generaldebatte Merzens Wünsche gegen Weidels 12 Punkte

AfD-Chefin Alice Weidel präsentiert einen 12-Punkte-Plan samt Putinismus. Der Bundeskanzler mauert blutleer an der Brandmauer und drischt Phrasen über „komplexe Lösungen“. Die Generaldebatte war keine Glanzstunde des Parlamentarismus.

VON FERDINAND KNAUSS am 26. November 2025 6 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Alice Weidels Metapher ist reichlich abgedroschen: „Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll“, sagte die AfD-Fraktionschefin zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag, und die Bordkapelle spiele weiter „Beruhigungsmelodien“. Einzige rhetorische Neuschöpfung war ihre Spitze gegen Merz: „Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil ihm der Erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.“ Den Vorwurf erhob sie auch ohne Metapher: „Die Gunst der SPD, von der Ihre Kanzlerschaft abhängt, ist ihnen wichtiger als das Wohl unseres Landes und Ihrer eigenen Partei.“

Klaus Funke | Mi., 26. November 2025 - 14:29

Das mit dem Putinismus hätten Sie sich sparen können. Ein blutleeres, vor allem aber dümmliches Argument. Frau Dr. Weidel zeigt mit ihrem Hinweis auf Putin und preiswertem russischen Gas sowie mit dem Querverweis auf Donald Trump staatsmännisches Format. Da können die anderen Pappnasen im Bundestag nicht mithalten. Und die Verbotseiferer sollten besonders den Hinweis auf Trump aufmerksam aufnehmen, was da auf sie zukäme, schafften sie mit dem willigen BFG Tatsachen hinsichtlich AfD-Verbot. Nein, ich stelle fest, Weidel ist gewachsen, sie gibt selbstbewusst schon die künftige Kanzlerin. Dazu auch ihr 12-Punkte-Plan. Was hat Merz dagegen zu halten? Nichts. Luftblasen. Hohles Gewäsch. Diese Koalition ist gerade dabei, sich abzuschaffen. Und die AfD strebt der absoluten Mehrheit entgegen. Immer mehr Bundesbürger können sich eine Afd-Regierung real vorstellen. Leider haben unsere Medien, auch der CICERO, noch nicht begriffen, wo der Hase hinläuft. Worauf hoffen Sie denn, Herr Knauß???

Das was man seitens der Altparteien der AfD vorwirft, untermauert lediglich ihre eigene Unfähigkeit, eine ordentliche Regierung für Deutschland zustande zu bringen.
Merz, der sich als oberster Brandmaurer in seinen Kreisen etabliert hat, sollte abdanken und wirtschaftlichen Profis wie Frau Dr.Weidel das Feld überlassen.

Armin Latell | Mi., 26. November 2025 - 14:38

ich habe Weidels Rede gehört und kann ihr in absolut jedem Punkt zustimmen. Wenn Sie persönlich das nicht können, dann wollen Sie eben ein weiter so in den Abgrund. Dabei ist es völlig egal, ob die Situation Dummlands mit Metaphern erklärt wird oder mit den grausamen Fakten: sie ist katastrophal und das ist definitiv nicht Weidels Schuld. Und wenn die Situation so komplex ist, warum kann Sie dann der hochintellektuelle Merz nicht verbessern? Noch etwas: man ist also Putinist, wenn man das Öl und Gas zu einem Viertel und weniger des aktuellen Preises kaufen will? Im Ernst jetzt? Die Sprengung von NSII war also o.k.? Ich bin Rassist, weil ich es mir nicht leisten kann/will, meinen Kaffee im Dritteweltladen zu kaufen? Schade, dass auch Sie die Bodenhaftung verloren haben und glauben, dass Putin irgendetwas von diesem Land der Unterbelichteten will. Einen schwereren Klotz könnte der sich gar nicht ans Bein binden. Dass Sie Merzens schwache Reaktion erkannt haben, macht es nicht besser.

Armin Latell | Mi., 26. November 2025 - 14:48

war fachlich und rhetorisch ausgesprochen gut. Alle von ihr genannten Punkte haben den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Fachlich konnte keiner der parlamentarischen Schreihälse ihre Argumente entwerten. Konnten sie nicht, weil Weidel Recht hat. Und die wissen das. Die sinnfreie "Kurzintervention" von Dirk Wiese war zum Fremdschämen. Weidel hat da ganz souverän geantwortet, Klöckner hat die Showeinlage dann allerdings beendet. War bestimmt kein Fehler.

Robert Hans Stein | Mi., 26. November 2025 - 14:51

Langfrisig wird diese der AfD wohl doch eher schaden, zumal sie in weiten Kreisen nicht einmal ambivalent, sondern erkennbar prorussisch ist. Um nicht missverstanden zu werden, normale Beziehungen zu Russland wären ein Gewinn - aber eben nicht zum Russland dieser Tage. Putins Politik ist unleugbar revisionistisch und imperial und damit eine Gefahr für die Teile Europas, die sich einmal Warschauer Pakt nannten. Solange Chrupalla und Co das ignorieren, wird ein beträchtlicher Teil des Elektorats mit der AfD fremdeln, sie vielleicht aus Protest, nicht aber aus Überzeugung wählen. Glücklicherweise gibt es auch im Osten noch hinreichend Menschen, die nicht vergessen haben, wie sich 45 Jahre russische Besatzung anfühlten. Für mein Verständnis war 89/90 eine Befreiung, und wer sich nach erneuter "Brüderlichkeit" sehnt, dem ist nicht zu helfen.

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 26. November 2025 - 14:52

Der Kanzler möchte zurück zu einer „regelbasierten Weltordnung“, wie sie vor dem Überfall auf die Ukraine bestand. Die kommt nicht wieder. Hat er die Politik Chinas und vieler anderer Staaten, die lange vor Trumps Amtsantritt nur den eigenen Vorteil im Blick hatten, nicht gesehen?

Merz will die Ukraine bis zum Untergang unterstützen, schiebt immer neue Mrd. € hinterher. Russland muss verlieren! Ist das „zum Wohl des dt. Volkes“ oder aller Menschen in diesem Land?

Die Energiepolitik ist marode, er will kein russisches Gas, aber das vom Donald auch nicht. Dafür will er sich von den Amerikanern in der IT und von anderen bei Chips unabhängig machen. „Der Westen“ zerfällt, der Kanzler und die EU legen mit ihrem „Größenwahn“ und ihrer Trumpomanie die Axt daran.

Wie will man den Expansionsgelüsten der Schwellenländer damit widerstehen, wenn man durch Ausgrenzung (darin ist man groß) deren Bündnisse stärkt? Wie wäre es mit Diplomatie?

Rainer Mrochen | Mi., 26. November 2025 - 14:55

Wenn jemand das macht was er am besten kann, um Selbstgewissheit zu erlangen, dann ist der Kanzler sich treu geblieben. Laber, laber...
Man kann nur hoffen, daß, eine positive Abstimmung über das Rentenpaket scheitert.
Neuwahlen sind zwingend notwendig um dem dann, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht mehr zu leugnenden Mehrheitswillen des Souveräns zum Durchbruch zu verhelfen. Mir ist schon klar das "unsere Oberdemokraten" genau diese Version scheuen wie der Teufel das.... Was soll denn passieren, was nicht im Rest Europas schon, an Regierungskoalitionen, Gang und gäbe ist?
Im übrigen würde >>Spekulation<< eine mitte-rechts, liberal-konservative Konstellation wohl mehr zur gesellschaftlichen Befriedung beitragen als es jetzt der Fall ist. Die letzten 4 Jahre Regierungsbündnisse (von der Merkel Ära ganz zu schweigen) sind für die gegenwärtige, verfahrene Situation, verantwortlich. Diese bleierne Zeit bremst sprichwörtlich jegliches Tempo! Beschleunigung? Abgehängt vorerst oder für lange?

Straub Klaus Dieter | Mi., 26. November 2025 - 15:04

Die abgedroschen Metapher höre ich doch jeden Tag bei schwarz rot grün und dunkelrot, Herr Knauss. Der Vergleich ist zwar schon alt, passt aber wie die Faust aufs Auge und das SPD Geschwafel kann ich als ehemaliger Sozi nicht mehr hören. Wenn AfD nach Moskau reist ein Verbrechen. Wenn Sozi,s Reisen wird geschwiegen. Alle 12 Punkte wurden sachlich vorgetragen und können einfach nicht widerlegt werden. Noch 3 Jahre dieses Schauspiel und wir sind auf dritte Welt Niveau oder DDR 2.0. Was besser ist überlasse ich Ihnen Hr Knauss!

Pamina | Mi., 26. November 2025 - 15:05

wie nicht anders zu erwarten. 20 Minuten nur über die Weltlage schwadroniert und dann nur 10 Minuten für Deutschlands Probleme übrig. So liegen offenbar auch die Prioritäten des Außenkanzlers. Kein Vergleich mit der geschliffenen und souveränen Rede Weidels.

Helmut W. Hoffmann | Mi., 26. November 2025 - 15:41

bei den Debatten über Gas von Putin wird immer vergessen, daß das Gas auf Verlangen von Frau Baebock abgeschaltet worden ist. In der Vergangenheit hat Russland immer seine Verträge erfüllt, selbst gegenüber denjenigen, mit denen es krisenhaft verbunden war. Frau Weidel liegt mit ihrer Forderung vollkommen richtig und Deutschland hätte ein Problem weniger. An den 12 Punkten von Frau Weidel sehe ich nicht verkehrtes, es ist eine Möglichkeit, dieses Land wieder auf den richtige Pfad zu bringen.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 26. November 2025 - 15:46

"CDU-Abgeordnete, die sich daran erinnern, dass die Union einmal für Atomkraft, einen schlanken Staat und eine restriktive Einwanderungspolitik stand" - solche sind nicht einmal in der CDU-Seniorenunion anzutreffen ! Die CDU hat keinen Markenkern, und Friedrich Merz hat es heute versäumt, dies mit detaillierten Äußerungen zu den Vorschlägen von Frau Weidel zu ändern. Oder kann er es einfach nicht ? Zumindest der Verband der Familienunternehmen versucht es.

Klaus Funke | Mi., 26. November 2025 - 16:08

Die Gewitter gegen die AfD ziehen herauf. Und natürlich ist die SPD vorne mit dabei. Man zog sich in der Debatte an Weidels realistischen Vorschlägen zum Kauf preiswerten Gases und Öls hoch. Und setzte fort, was man in Thüringen schon ausprobiert hatte. Die AfD im Solde Moskaus, Weidel ein Flintenweib Putins. Tja, dümmer gehts nimmer. Aber ich glaube daran die Tendenz zu erkennen wie man der AfD zu Leibe rücken und sie verbieten will. Mit ihrer angeblichen Treue zu und ihrer Abhängigkeit von Russland. So wird man den Verbotsantrag begründen wollen: Staatsfeindliche Propaganda und Tätigkeit. Ein altes, uraltes Muster. So ist schon der unselige Goebbels vorgegangen. Doch diesmal wird es Ärger mit Uncle Sam geben. Und nur ganz Doofe legen sich mit den USA an. Vielleicht ist aber diese Koalition, bevor sie solche Dummheiten begeht, schon Geschichte. Denn ein langes Überleben wird diese Notkopulation zw. CDU und SPD nicht haben. Meine Prognose: Im Febr. 26 wird zum Halali geblasen. Sau tot!

Theo Lackner | Mi., 26. November 2025 - 16:43

Die Brandmauer steht wegen der Haltung der AfD zu Russland? Ich dachte, es gehe bei ihr um die angebliche Verfassungsfeindlichkeit der Partei!

Zu Putin, zum Ukrainekrieg und zu russischen Gaslieferungen kann man mit Recht anderer Meinung sein als Weidel und die AfD; ich bin es auch. Aber Merz' wie der Europäer Haltung ist realitätsfremd: Russland wird den Krieg nicht verlieren, die Ostgebiete der Ukraine kommen jedenfalls unter Putin nicht zurück.,Es geht realistisch um den Erhalt der Staatlichkeit der Ukraine und um deren dauerhafte Sicherheit. Das heißt für mich: Die Ukraine muss in die Nato, und selbst auf jede gewaltsame Änderung des Status Quo verzichten. Die "Lösung" nach Muster der deutschen Teilung.

Gisela Hachenberg | Mi., 26. November 2025 - 17:04

Wenn ich mir das Foto von der Generaldebatte ansehe, könnte ich schon schreien. Alle „Superpolitiker“ der Bundesregierung schauen eifrig in ihre Papiere oder glotzen auf‘s Handy. Ich frage mich, warum es solche (angeblich) wichtigen Debatten gibt, wenn die Bank, natürlich hauptsächlich bei der Rede eines AfD‘lers, nicht zuhört. Kindergarten, kann ich zu so einer läppischen Haltung nur sagen. Zur Metapher von Frau Weidel frage ich, lieber Herr Knauß, was daran zu bemängeln ist? Stimmt doch alles. Frau Weidel ist Chefin der größten Oppositionspartei. Soll sie der schändlichen Performance der Regierung applaudieren? Betreibt man „Putinismus“, wenn man für Lieferung von Gas aus Russland ist? Aber Sie erklären ja gleich, „dass es wohl nur mit den besonderen Irrationalitäten dieser Partei zu erklären ist“! Zu „Irrationalitäten“ würden mir noch andere Dinge einfallen…
Dass Wiese bemängelt, dass Frau Weidel die Russlandreisen von AfD Politikern nicht verhindert hat, ist klar.

IngoFrank | Mi., 26. November 2025 - 17:16

abhängt, ist Ihnen wichtiger als das Wohl unseres Landes und ihrer eigenen Partei“
Da sag ich mal: Höchstpunktzahl ! !

Zum Kauf russischem Öl & Gas das lt. Merz „nicht im Ansatz zustimmungsfähig ist“ stimme ich ja zu … bloß mit einer Einschränkung: das die Grüne Sekte und die SPD nicht zustimmen ist klar, SED Erben als Mehrheitsbesachaffer dürften die für Merz ein Totalausfall sein, und in der Union selber bin ich mir keinesfalls sicher, ob die soooo geschlossen dagegen sind, zumindest bei denen, die von der Wirtschaft und Energiepreisen etwas verstehen wäre ich mir keinesfalls sicher. Zumal die Frage ist, woher denn das Gas kommen soll für die geplanten Gaskraftwerke die Deutschland wieder sicher „Grundlastfähig“ machen sollen, geplant von einem CDU Wirtschaftsminister ? Aus Amerika & von den Arabern per Schiff ?
Nun, da kann sich ja der Kanzler selber auf Einkaufstour begeben, & bracht sich nicht um die Innenpolitik zu kümmern

Gisela Hachenberg | Mi., 26. November 2025 - 17:19

2. Teil meines Kommentars:
Ich habe eine kleine Erinnerung daran, dass auch SPD Politiker, allen voran der gruselige Knörzel aus Schleswig-Holstein, Reisen ins Putin Reich unternommen haben. Es wurde ein wenig gegrummelt, aber das war‘s dann auch. Aber bei AfD Politikern wird es immer wieder hochgekocht. Gut finde ich diese Reisen in der jetzigen aufgeheizten Stimmung auch nicht. Vor allem da man weiß, dass jeder Politiker alles darf, aber einer aus der AfD eben nicht. Aber das gehört ja auch zu den „Irrationalitäten“ dieser Partei, Herr Knauß, oder?
Ich bin froh, dass ich mir solche Politikveranstaltungen nicht mehr ansehe. Es bringt nichts, denn jeder interpretiert die Ergebnisse anders, wie man am Artikel sieht. Habe auch schon andere Bewertungen gelesen. Ich hätte einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn man in Zukunft die AfD, obwohl größte Oppositionspartei, gar nicht mehr zu Wort kommen lassen würde? So wegen der Ruhe…Aber an wem würden sich Journalisten dann abarbeiten können? 😉😉

Maria Fischer | Mi., 26. November 2025 - 17:19

Merz hat eine inhaltlich gute Rede gehalten.
Es wäre schade, wenn auf inhaltsloses linksgrünes Geschwafel, jetzt die blauen Zuspitzungen als Inhalt gesehen wird.
Nur gegen etwas sein, bedeutet noch kein Plan.
Man sollte sich die Reden und die z.T. niveaulosen Zwischenrufe anhören.
Wenn die AfD die politische Alternative ist, dann Gute Nacht Deutschland.
Auf die Dauer wird Weidel auch die Intellektuelle Flucht ergreifen. Wie Meuthen.

Stefan | Mi., 26. November 2025 - 17:46

Warum ist Herr Merz eigentlich nicht gleich zur SPD gewechselt, wenn er deren Politik so vehement proklamiert ???
Mit wehenden Fahnen dem Untergang entgegen und bald vielleicht zumindest in den östlichen Bundesländern unter 5%.
Mit dem Christdemokratentum von Helmut Kohl hat das jedenfalls alles nichts mehr zu tun, was der Friedrich Merz da an politischem Nonsens veranstaltet.

