Alice Weidels Metapher ist reichlich abgedroschen: „Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll“, sagte die AfD-Fraktionschefin zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag, und die Bordkapelle spiele weiter „Beruhigungsmelodien“. Einzige rhetorische Neuschöpfung war ihre Spitze gegen Merz: „Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil ihm der Erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.“ Den Vorwurf erhob sie auch ohne Metapher: „Die Gunst der SPD, von der Ihre Kanzlerschaft abhängt, ist ihnen wichtiger als das Wohl unseres Landes und Ihrer eigenen Partei.“