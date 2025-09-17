Merz
Vor der Rede arbeitet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag an seinem Manuskript / picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora

Generaldebatte im Bundestag Der Kanzler und der Konsens

Die Generaldebatte des Bundestages dokumentiert den Selbstfindungsprozess einer Regierung. Doch für Häme ist es vielleicht noch zu früh. „Wir fangen gerade erst an“, sagt Friedrich Merz.

VON VOLKER RESING am 17. September 2025 7 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Katharina Dröge versucht es mit Humor. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende begrüßte Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch mit der verblüffenden Erkenntnis, dass dieser nun nicht mehr Oppositionsführer sondern Kanzler sei, und gewiss anders geredet hätte, wenn er noch immer in der Rolle des Kritikers der Regierung wäre. 

Den Oppositionsführer Merz wünsche sie sich sozusagen zurück, scherzte Dröge, denn der wäre mit dem, was die Regierung bisher geliefert habe, nicht zufrieden gewesen und härter ins Gericht gegangen. Immer noch kein Wirtschaftswachstum, steigende Arbeitslosigkeit und neue Schulden, warf sie ihm vor, so wie es der alte Merz getan hätte, wenn es ihn noch gäbe, so Dröge.

Ingofrank | Mi., 17. September 2025 - 17:15

mit einem „Roten“ Bremsklotz am rechten und einem „Grünen“ Bremsklotz am linken Bein und einer „Dunkelroten“ Pistole auf Merzens Brust gehalten von den SED- Erben…… Da verlässt einem der Mut und muss sich halt hinter einer Brandmauer verstecken. Ob diese die Garanti ist, unbeschadet aus der Misere herauszukommen ….. ist mehr als fraglich, da „Zauderer“ von der (eigenen) Geschichte meist überrollt wurden.
MfG a d Erf. Republik

Stefan | Mi., 17. September 2025 - 17:42

Wie die Reformen aussehen und wie sie zu finanzieren sind ... Fehlanzeige !!!
Alles Makulatur und Augenwischerei,es gibt keine echten Reformen mit CDU und SPD.
Wie oben angemerkt, hat er zu den Vorwürfen von Dr. Weidel nichts gesagt.
Wenn er darauf nichts zu sagen hat, ist mein Fazit:
Dann wird's wohl stimmen, was Dr. Weidel angemerkt hat.
Zweite Wahl und Niedergang geben sich in der deutschen Koalition und auch in der Koalition der Willigen die Hand.
Während man zurzeit versucht in England Trump mit massig Pomp zu blenden,um ihn dazu zu bewegen der Koalition der Willigen doch nicht so abweisend entgegen zu stehen, vergisst man offensichtlich,daß Gewinnertypen mit Verlierern wenig bis gar nichts zu tun haben.
Reformierung sieht anders aus und das ständige Labern um den heißen Brei,verdirbt diesen letztlich bis zur Ungenießbarkeit.
Die NRW Wahlen haben da ja eine deutliche Sprache gesprochen.
Aber was Hänschen nicht lernt,lernt Hans nimmermehr.
Hopfen und Malz sind bei der CDU verloren.

