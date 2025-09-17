- Der Kanzler und der Konsens
Die Generaldebatte des Bundestages dokumentiert den Selbstfindungsprozess einer Regierung. Doch für Häme ist es vielleicht noch zu früh. „Wir fangen gerade erst an“, sagt Friedrich Merz.
Katharina Dröge versucht es mit Humor. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende begrüßte Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch mit der verblüffenden Erkenntnis, dass dieser nun nicht mehr Oppositionsführer sondern Kanzler sei, und gewiss anders geredet hätte, wenn er noch immer in der Rolle des Kritikers der Regierung wäre.
Den Oppositionsführer Merz wünsche sie sich sozusagen zurück, scherzte Dröge, denn der wäre mit dem, was die Regierung bisher geliefert habe, nicht zufrieden gewesen und härter ins Gericht gegangen. Immer noch kein Wirtschaftswachstum, steigende Arbeitslosigkeit und neue Schulden, warf sie ihm vor, so wie es der alte Merz getan hätte, wenn es ihn noch gäbe, so Dröge.
