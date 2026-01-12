Zehlendorf
Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen an einer Kreuzung in Zehlendorf. Dort hatten Zehntausende über Tage hinweg keinen Strom nach einem linksextremen Terroranschlag / picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Generalbundesanwalt ermittelt seit 2011 vergeblich Keine einzige Festnahme, nicht einmal Durchsuchungen gegen die „Vulkangruppe“

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt seit fast 15 Jahren gegen die terroristische Vereinigung „Vulkangruppe“ und hat in diesen Jahren keine einzige größere Durchsuchung angeordnet. Nach keinem einzigen Tatverdächtigen wird öffentlich gefahndet.

VON FERDINAND KNAUSS am 12. Januar 2026 3 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt. Das ist die einzige Nachricht über die Reaktionen der deutschen Strafverfolgungsbehörden nach dem wohl folgenreichsten Terrorangriff auf die deutsche Infrastruktur durch eine Vereinigung, die sich in Bekennerschreiben „Vulkangruppe“ nennt. Es habe bislang keine Festnahmen und auch keine größeren Durchsuchungsaktionen, im Volksmund auch Razzien genannt, gegen die Vulkangruppe gegeben, sagt eine Sprecherin des Generalbundesanwalts auf Nachfrage von Cicero.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans-Hasso Stamer | Mo., 12. Januar 2026 - 14:26

Sie finden nichts, weil sie nichts finden wollen.

In Basel wurde öffentlich zu weiteren Gewaltakten aufgerufen. Der Staat finanziert den Unrast-Verlag, der Anleitungen gibt, wie man DNA vernichtet oder Terrorakte plant. Das ist eine Art Franchise, wo sich jede lokale Terrorgruppe einklinken kann.

NiUS hat dazu recherchiert und brisante Verbindungen aufgedeckt. Den Link findet man auf deren Webseite.

Es ist nicht so, dass da niemand zu finden wäre. Das ist so, als wenn man in Hamburg L sucht, aber die Flora auslässt.Die Leute treten ganz offen und ohne Maske in öffentlichen Veranstaltungen auf, wie am Wochenende in Basel. Entsprechende Mitschnitte belegen das.

Wären das RECHTE gewesen, wäre sofort ein SEK im Einsatz. Aber Linke werden nicht einmal vorgeladen. Wie sagte Jan von Aken? Linke Gewalt kann gesellschaftlich nützlich sein o.ä..

Sie finden eindeutig niemanden, weil sie niemanden finden wollen. Der Kampf geht gegen "rechts", bei linksextrem macht man beide Augen zu.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 12. Januar 2026 - 15:21

@Herr Stamer, ja, spätestens seit dem G 20-Gipfel 2017 in Hamburg ist das linksextremistische Gewaltpotenzial bekannt. Olaf Scholz verglich seinerzeit den Organisationsaufwand für den Gipfel mitten in einer Großstadt mit dem für einen Hafengeburtstag - eine von mehreren Fehleinschätzungen. Aber für die Einschätzung linksextremistischer Gewalttäter offenbar weiterhin das Maß aller Dinge.

Ralf Straube | Mo., 12. Januar 2026 - 14:32

kann man den Staatsanwaltschaften nun wirklich nicht nachsagen. Verfolgen Sie doch unerbittlich jeden von ihr ernannten Feind 'UnsererDemokratie', wie die hundertfachen Hausdurchsuchungen wegen Banalitäten zeigen. Das folgt nicht unbedingt einem Verfolgungsbegehren, eher dem der massiven Einschüchterung. Warum nun nichts mit der Vukangruppe passiert? Naja, zuweilen sollen ja gerüchteweise solche Gruppierungen wenigstens dazu ermuntert werden, die "Drecksarbeit", die offizielle Stellen nicht leisten dürfen (natürlich nur zum Schutz unsererDemokratie) zu tun. Also wäre es nicht besonders klug, solche Figuren dingfest zu machen. Die könnten einfach zu viel "Falsches" wissen.

Maria Arenz | Mo., 12. Januar 2026 - 14:35

"Niemand kann zwei Herren dienen". Unsere Verfassungsschutzorgane-zu denen auch die Generalbundesanwaltschaft gehört, hat eben genug zu tun mit der Bekämpfung der "Gefahr von Rechts". Allein die alten Lümmel von den Reichsbürgern am Schlafittchen zu kriegen hat sich wegen der Verstocktheit der Angeklagten als so unerhört schwierig herausgestellt, daß man Verständnis dafür haben muss, daß die Karlsruher Staatsschützer sich nicht auch noch das linke Beinchen rausreißen können. Wo die Kräfte nicht für alle Aufgaben reichen , müssen halt Prioritäten gesetzt werden und wo die zu liegen haben, werden Innenminister seit 2005 nicht müde, zu betonen: Rächts....So ist das nunmal, wenn aus einem einmal ziemlich gut funktionierenden Rechststaat ein Link(s)staat wird. Ich warte darauf, daß man schon wegen laut geäußerten Zweifeln an der Rechststaatlichkeit des Vorgehens in diesem und anderen Fällen morgens in der Früh Besuch bekommt.

IngoFrank | Mo., 12. Januar 2026 - 14:42

Mich nicht ……weil die „Guten“ immer Links stehen, wobei ich überzeugt bin, das die wenigsten die Segnungen des Sozialismus je persönlich erlebt haben …… Aber ich weiß, wie sagte die rote Heidi: „ ……das mit der DDR war kein Sozialismus ….“ Tja wo war er denn erfolgreich ? Würde ich sie gern fragen 😂😂😂
MfG a d Erf. Rep.

Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Hans-Hasso Stamer | Mo., 12. Januar 2026 - 16:08

Als freiberuflicher Künstler in der DDR hatte ich das Pech, zur Wendezeiten im falschen Alter gewesen zu sein. Zwar bin ich Diplomingenieur, aber diese Qualifikation war schon jahrelang außer Betrieb. Also bekam ich erst einmal volle Breitseite Schattenseiten des Kapitalismus, was mich weit nach links trieb. Aber auch in meinen linkesten Zeiten wusste ich, dass der Sozialismus keine Alternative ist.

Um so erstaunter war ich, dass in linken Kreisen im Westen dieser Traum noch quicklebendig war, als hätte es nie eine Wende gegeben. Was im Osten passierte, war viel zu irrelevant, als dass man daraus Schlüsse gezogen hätte. Die westliche Egozentrik und Selbstgefälligkeit schlugen voll zu. Man nahm den ostdeutschen Bürgerrechtlern übel, dass sie das "bessere Deutschland" (denn das war die DDR in deren Augen) gekillt hatten.

Was heute passiert, beruht darauf, dass diese Leute jetzt an der Macht sind. Aus der Wende haben sie nichts gelernt und haben deshalb im Osten nichts mehr zu melden.

Helmut W. Hoffmann | Mo., 12. Januar 2026 - 14:49

dieser Generalbundesanwalt ist ein Würstchen das am Tropf der Politik hängt.

Achim Koester | Mo., 12. Januar 2026 - 15:41

Ist eigentlich der Generalbundesanwalt ebenso weisungsgebunden wie die normalen Staatsanwälte?
Das würde Einiges erklären.

Stefan | Mo., 12. Januar 2026 - 14:58

Zitat:
"... erweckt nicht den Eindruck, dass die Strafverfolgungsbehörden die Aufklärung dieser Terrorvereinigung bislang mit größtem Nachdruck vorantreiben."
Die Ergebnisse dieser Ermittlungen würden das Gehabe von NGOs und die Verwicklungen von manchen Politikern in diesem Milieu wahrscheinlich offenlegen, sodass erdrutschartig das ganze Berliner Kartenhaus zusammenbrechen würde.
Der Mossad in Israel hätte die Schuldigen binnen 3 Stunden raus überspitzt gesagt und ihrer gerechten Strafe zugeführt.
Solche Aktionen von Terroristen und Aussagen wie die von Daniel Günther sind das Gemisch, mit dem sich die Regierung Merz selbst die Befähigung zum regieren entzieht, sodass in dieser Schieflage für viele Bundesbürger die AfD der letzte verbleibende Rettungsanker ist.

Chris Groll | Mo., 12. Januar 2026 - 15:01

Auch heute bei NIUS eine Recherche über diese Gruppe und die Hintermänner, die wohl auch aus Steuergeldern finanziert werden.
Ist guter Journalismus vielleicht der Grund, warum Daniel Günther NIUS und die freien Medien verbieten will? Warum man von der cdU/csU auch keinen Kommentar zu diesem Verbot hört? Von SPD/SED/Grünen habe ich keinen Kommentar wegen dieser Mißachtung des Grundgesetzes und der Einschränkung der Freiheit erwartet, sehr wohl aber von den Parteien, die noch das christliche in ihrem Namen führen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.