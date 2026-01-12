- Keine einzige Festnahme, nicht einmal Durchsuchungen gegen die „Vulkangruppe“
Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt seit fast 15 Jahren gegen die terroristische Vereinigung „Vulkangruppe“ und hat in diesen Jahren keine einzige größere Durchsuchung angeordnet. Nach keinem einzigen Tatverdächtigen wird öffentlich gefahndet.
Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt. Das ist die einzige Nachricht über die Reaktionen der deutschen Strafverfolgungsbehörden nach dem wohl folgenreichsten Terrorangriff auf die deutsche Infrastruktur durch eine Vereinigung, die sich in Bekennerschreiben „Vulkangruppe“ nennt. Es habe bislang keine Festnahmen und auch keine größeren Durchsuchungsaktionen, im Volksmund auch Razzien genannt, gegen die Vulkangruppe gegeben, sagt eine Sprecherin des Generalbundesanwalts auf Nachfrage von Cicero.
