In einem Interview mit der feministischen Zeitschrift Emma meldete sich hierzu die renommierte Biologin Christiane Nüsslein-Volhard zu Wort. Herr Lehmann habe offenkundig den „Grundkurs in Biologie“ verpasst, da es in der Biologie eben nur zwei Geschlechter gebe. An dieser genetischen Tatsache komme niemand vorbei. Unter den Säugetieren habe das eine Exemplar zwei X-Chromosomen und produziere die Eier und das andere ein X- und ein Y-Chromosom und produziere die Spermien. Selbst Intersexuelle, bei denen chromosomale Abweichungen vorlägen, verfügten über die Merkmale der beiden biologischen Geschlechter: „Sie sind kein drittes Geschlecht“, so die renommierte Biologin im Interview.