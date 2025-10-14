„Auch Deutsche unter den Opfern“ hieß ein 2010 erschienenes Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der Autor spielte damit auf die Phrase an, die in News-Meldungen häufig zum Einsatz kommt, wenn bei einem Unglücksfall im fernen Ausland auch deutsche Bürger betroffen sind. So hieß es etwa nach der Entgleisung einer Seilbahn in Lissabon im September dieses Jahres in den Nachrichten: „16 Tote – auch Deutsche unter Verletzten“. Ein solcher Hinweis ist nicht etwa ein Zeichen von Chauvinismus oder der Überzeugung, Deutsche als Opfer – von Naturkatastrophen, Unfällen oder Verbrechen – seien etwas ganz besonders Ungewöhnliches, sondern dem Informationsbedürfnis eines deutschen Publikums geschuldet, da sich unter den Betroffenen auch Verwandte, Freunde oder Verwandte von Freunden befinden könnten. Und ja, ein gewisses nationales Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch nichts völlig Falsches.

So ist es zum Beispiel bei einer Geiselnahme im Ausland nicht nur für die Geiseln beruhigend zu wissen, dass sich neben ihren unmittelbaren Angehörigen auch noch ein paar Landsleute Sorgen machen – dies wäre in einer funktionierenden Gesellschaft, die sich sonst so viel auf ihre Solidarität einbildet, auch zu erwarten. Und bei einer geglückten Geiselbefreiung darf sich die Freude auch ruhig in der Öffentlichkeit zeigen. So wurde etwa die Heimkehr des Amerikaners Edan Alexander nach 19 Monaten Hamas-Gefangenschaft im Mai dieses Jahres auch in New Jersey, wo er aufgewachsen ist, sowie in der gesamten amerikanischen Öffentlichkeit enthusiastisch gefeiert. Dass er überhaupt freigelassen wurde, verdankt sich im übrigen dem Engagement von Präsident Trump, der sich für die Befreiung der amerikanischen Staatsbürger unter den 251 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln besonders eingesetzt hatte.

Unter den 20 am Montag im Rahmen des Trump-Friedensplans freigelassenen israelischen Geiseln sind auch vier mit deutscher Staatsbürgerschaft. Von Freude und Jubel auf deutschen Straßen über das Ende von deren Martyrium war jedoch nichts zu sehen. Insgesamt 14 Deutsch-Israelis waren am 7. Oktober 2023 von Palästinensern in den Gazastreifen entführt worden. Der Pianist Alon Ohel, die Zwillinge Gali und Ziv Berman sowie Rom Braslavski, der als Security-Mitarbeiter auf dem Nova-Musikfestival beschäftigt war, kehrten jetzt lebend zurück. Noch im August hatte der Islamische Dschihad ein Video mit einem völlig ausgezehrten Braslavski veröffentlicht, der deutlich von seinen Folterungen gezeichnet war. Die ebenfalls deutschen Geiseln Tamir Nimrodi, Itay Chen und Tamir Adar, deren Angehörige bis vor kurzem noch hofften, sie seien noch am Leben, kamen nicht mehr zurück. Die übrigen Deutsch-Israelis waren schon vorher ermordet worden oder ihren Misshandlungen erlegen.

Es gab wenig Bemühungen, das Schicksal der Geiseln im öffentlichen Bewusstsein zu halten

Ihre Namen wurden und werden in deutschen Medien zwar durchaus erwähnt – ins Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit scheint es allerdings nicht gedrungen zu sein, dass auch eigene Landsleute von einer islamistischen Mörderbande zwei Jahre lang festgehalten und gequält wurden. Hier machte man sich, auch außerhalb linksradikaler und muslimischer Kreise, weit mehr Gedanken um das Wohlergehen von palästinensischen Zivilisten, die Massenmord und Geiselnahme frenetisch bejubelt hatten und von denen etliche in ihren eigenen Kellern Geiseln gefangenhielten.

Vonseiten der Bundesregierung gab es auch wenig Bemühungen, das Schicksal der Geiseln, der deutschen wie der übrigen, im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Von Olaf Scholz wie Friedrich Merz, von Baerbock wie Wadephul gab es zwar immer wieder warme Worte, man sei in Gedanken bei den Geiseln und spreche deren Familien sein Mitgefühl aus – doch kein Ministerium startete zum Beispiel eine großangelegte Plakatkampagne mit den Fotos der deutschen Geiseln, obwohl doch für solche Aktionen, wenn es um NGO-freundliche Themen wie Klimaschutz oder den „Kampf gegen Rechts“ geht, immer genug Geld da ist. Es gab auch keine konkreten Bemühungen, vergleichbar denen der US-Regierung, durch Drohungen gegenüber der Hamas oder das Einstellen von Hilfszahlungen zumindest die deutschen Geiseln freizubekommen.

Das früheste Symbol für die Gleichgültigkeit sowohl der Bundesregierung als auch der deutschen Bevölkerung gegenüber den deutschen Geiseln war Shani Louk. Die 22-jährige Tochter eines Israelis und einer Deutschen feierte auf dem Nova-Musikfestival in der Negev-Wüste, das am Morgen des 7. Oktober 2023 von der Hamas überfallen wurde. Ihr misshandelter Körper wurde von den Terroristen auf die Ladefläche eines Pick-up-Trucks geworfen und anschließend durch eine jubelnde Menge in Gaza-Stadt gefahren. Die Menge schrie „Allahu akbar“, Umstehende, darunter auch Jugendliche, zogen sie an den Haaren und bespuckten sie. Das alles ist auf einem Video zu sehen, das die Hamas selbst in den sozialen Medien veröffentlichte. Ob Shani Louk da noch lebte oder schon tot war, ist nicht zu erkennen. Die israelische Armee entdeckte ihre Leiche am 17. Mai 2024 im Norden des Gazastreifens.

Friedrich Merz jettet lieber zum Friedensgipfel

Shanis Mutter Ricarda Louk hatte zuvor wiederholt an die damalige rot-grüne Bundesregierung appelliert, sich für die Freilassung ihrer Tochter einzusetzen. Shani Louks Tante Orly und deren Mann Wilfried Gehr sagten laut Zeit bei einem Treffen der Familie mit der damaligen Außenministerin Annalena Baerbock: „Leider bleibt das Gefühl, dass die deutsche Außenministerin, der Botschafter und auch der Kanzler uns und alle Familien wirklich nicht unterstützt haben, die betroffenen Familien nur für ihre egoistischen Medienauftritte benutzt haben.“

Und auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung im Mai dieses Jahres forderten Angehörige deutscher Geiseln – darunter die Mutter des inzwischen verstorbenen Tamir Adar, der Bruder von Gali und Ziv Berman sowie der Onkel von Alon Ohel, die am Montag freigekommen sind – die mittlerweile schwarz-rote Bundesregierung auf, sich ebenso für deren Freilassung einzusetzen, wie Donald Trump das für seine amerikanischen Landsleute getan hat, und es nicht bei Rhetorik und Lippenbekenntnissen zu belassen.

Von dieser Veranstaltung hat die deutsche Öffentlichkeit so gut wie nichts mitbekommen; und dazu, dass die letzten noch lebenden Geiseln jetzt endlich wieder in Freiheit sind, hat die Bundesregierung absolut nichts beigetragen. Trotzdem jettete Kanzler Friedrich Merz jetzt zum Nahost-Friedensgipfel im ägyptischen Scharm El-Scheich, um sich dort als globaler Player zu inszenieren, seine Hilfszusage in Millionenhöhe für Gaza zu bekräftigen und sogar eine führende Rolle beim Wiederaufbau des Gazastreifens zu reklamieren. Donald Trump hat Edan Alexander nach dessen Freilassung ins Weiße Haus eingeladen. Merz hat bisher keine Einladung an Alon Ohel, Rom Braslavski, Gali Berman und Ziv Berman ausgesprochen. Neben seiner wichtigen Ägyptenreise blieb ihm dafür wohl keine Zeit.