Denn für komplett gegen Covid-19 Geimpfte sowie für Genesene sollen in Kürze wesentliche Beschränkungen der Grundrechte aufgehoben werden. So will es eine gestern im Bundeskabinett beschlossene Vorlage von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Schon am Donnerstag soll sie durch den Bundestag und am Freitag durch den Bundesrat gehen. Wenn alles klappt, dann würden Geimpfte bald von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie von Test- und Quarantänepflichten ausgenommen werden.