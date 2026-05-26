- Die Bas-SPD verhöhnt die Deutschen und schützt Bezahlkartenbetrüger
In einer Rede hat Sozialministerin Bärbel Bas über Einwanderer und einheimische „Einheitsbraune“ gesprochen. Nicht nur ihre Worte lassen an der Zurechnungsfähigkeit der SPD zweifeln. Die Sozialdemokraten verhindern auch die Eindämmung von Asylmissbrauch.
Das völlig wirklichkeitsfremde Dogma der Sozialministerin wirkt direkt auf die praktische Politik. Ihr Wort – „Es wandert niemand in die Sozialsysteme ein“ – ist für ihre Genossen in den Landesregierungen ganz offensichtlich wichtiger als die gegensätzliche Wirklichkeit. Und so verhindern sie auch noch die kleinste Korrektur, um den Missbrauch der allzu großen Großzügigkeit des Staates mit dem Geld der Steuerzahler durch Asylbewerber zu verhindern.
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