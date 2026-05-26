Bärbel Bas
Bundessozialministerin Bärbel Bas / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Gegen „Einheitsbraun“ und für Sozialmissbrauch Die Bas-SPD verhöhnt die Deutschen und schützt Bezahlkartenbetrüger

In einer Rede hat Sozialministerin Bärbel Bas über Einwanderer und einheimische „Einheitsbraune“ gesprochen. Nicht nur ihre Worte lassen an der Zurechnungsfähigkeit der SPD zweifeln. Die Sozialdemokraten verhindern auch die Eindämmung von Asylmissbrauch.

VON FERDINAND KNAUSS am 26. Mai 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Das völlig wirklichkeitsfremde Dogma der Sozialministerin wirkt direkt auf die praktische Politik. Ihr Wort – „Es wandert niemand in die Sozialsysteme ein“ – ist für ihre Genossen in den Landesregierungen ganz offensichtlich wichtiger als die gegensätzliche Wirklichkeit. Und so verhindern sie auch noch die kleinste Korrektur, um den Missbrauch der allzu großen Großzügigkeit des Staates mit dem Geld der Steuerzahler durch Asylbewerber zu verhindern. 

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