Das völlig wirklichkeitsfremde Dogma der Sozialministerin wirkt direkt auf die praktische Politik. Ihr Wort – „Es wandert niemand in die Sozialsysteme ein“ – ist für ihre Genossen in den Landesregierungen ganz offensichtlich wichtiger als die gegensätzliche Wirklichkeit. Und so verhindern sie auch noch die kleinste Korrektur, um den Missbrauch der allzu großen Großzügigkeit des Staates mit dem Geld der Steuerzahler durch Asylbewerber zu verhindern.