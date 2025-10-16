Merz und Weidel
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel gratulieren dem neu gewählten Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Gegen die lähmende Brandmauer-Logik Ausrufung der schwarz-roten Republik

Die Brandmauer-Logik lähmt das Land. Doch ein Ende mit einer Hinwendung der CDU zur AfD ist nicht in Sicht. Es braucht einen völlig neuen Ansatz: das radikale Bekenntnis von CDU/CSU und SPD zum Zentrismus. In den Ländern müssten dafür sofort neue Koalitionen gebildet werden – ohne Grüne.

VON VOLKER RESING am 16. Oktober 2025 8 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

An der Brandmauer-Diskussion haben gerade alle ihre klammheimliche Freude. Nur die Union leidet mehr oder weniger still vor sich hin – ohne plausiblen Ausweg aus der Falle. Der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber AfD und Linkspartei lähmt die CDU auf allen Ebenen und begrenzt den Aktionsradius der Kanzlerpartei erheblich. Es gilt das Diktum von CDU-Fraktionschef Jens Spahn, wonach Deutschland seit zehn Jahren mitte-rechts wählt, aber mitte-links regiert wird. Doch es gibt auf den ersten Blick kein Entkommen für die derzeit immerhin noch größte Partei im Bundestag.

In Wahrheit würde eine Zusammenarbeit oder auch nur eine Annäherung der Union an die AfD die CDU zerstören oder zumindest spalten. Das mag bedauerlich sein, lässt sich aber nicht so einfach ändern. Ein schlichtes und schnelles Ende der Brandmauer ist derzeit so realistisch wie die Auferstehung Konrad Adenauers. Allen medialen Turnübungen von Ex-General Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg zum Trotz: Die Brandmauer ist für die Union derzeit schlicht lebensnotwendig. Die Bundesregierung von Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) würde ohne Brandmauer einfach auseinanderfallen, sie hält ja jetzt schon nur mit Mühe und Not zusammen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Klaus Funke | Do., 16. Oktober 2025 - 17:16

Und der Wirt ist immer noch das Volk, der Wähler, der Normalbürger ohne Parteibuch. Diese Sorte Mensch kommt bei Ihnen gar nicht vor. Was Sie uns präsentieren sind Sandkastenspiele am schwarzroten Sandkasten. Richtig, seit Jahren wählt das Volk konservativ und es wird immer blauer, der ganze Osten ist schon blau, aber man bekommt immer die rote Soße vorgesetzt. Überall hocken die Sozialdemokraten in den Regierungen und wenn sie nur knapp über 5% liegen. Schuld daran sind die Tricksereien und das korruptionsfördernde Wahlrecht, welches die SPD so virtuos beherrscht. Ja, die SPD ist aller Übel Anfang und Ende. Diese halbkriminelle Sekte (denn mehr als eine Sekte sind die Sozialdemokraten in Wahrheit nicht mehr), die sich die Medien gekauft hat, spielt mit dem Volk ganz nach Belieben. Das muss ein Ende haben. Aber es wird schwer gegen diese Parteienkorruption vorzugehen. Nein, Herr Resing, Ihre Vorschläge sind halbherzig und nur lauwarm. Wir wissen nicht, ob die AfD es kann - lets doing!

Christoph Kuhlmann | Do., 16. Oktober 2025 - 17:16

Momentan streitet die Koalition über Renten und Wehrpflicht. Es gibt mindestens ein Dutzend von dringend notwendigen Maßnahmen, die wahrscheinlich aus Rücksicht auf den linken Flügel der SPD nicht ergriffen werden. Sie Dokumentation der Lieferketten zum Beispiel. Die CO2 Bepreisung etc. Es geht doch nicht um die CDU, sondern um die deutsche Wirtschaft. Sie hätte blau-schwarz dringend nötig.

Urban Will | Do., 16. Oktober 2025 - 17:28

dass die Brandmauer-Diskussion endlich Fahrt aufnimmt. Herr Resing, Sie haben wohl nicht auf dem Schirm, dass die SPD seit Jahren komplett nach links rückte und dort schlicht niemand mehr ist, der diesen „Rechtsruck“ (oh Gott, oh Gott, welch schlimmes Wort!!) einleiten sollte. Sie haben vergessen, wer überhaupt noch SPD wählt. Faulenzer, Migranten, Bürgergeldler halt.
Wie sollte denn eine „rechte“ SPD-Politik aussehen? Eine Ende des Irrsinns in Sachen Migration, Klima, Sozialstaat, Energie? Man müsste komplett bei der AfD abschreiben. Kann man ja machen und mal schauen, was passiert.
Ich denke eher: es „isch over“ mit den Alten. SPD und Union sitzen auf dem sinkenden Schiff. Man hätte vor Jahren schon seitens der Union AfD-Politik machen sollen, Merkel abschießen, mit den Blauen zusammen gehen, dann gäbe es die gar nicht mehr und man hätte eine satte Mehrheit. Diesen Zug hat man abfahren lassen. Selbst schuld. Die nächsten Jahre gehören den Blauen, da bin ich mir sicher.

Markus Michaelis | Do., 16. Oktober 2025 - 18:17

löst aus meiner Sicht auch nichts, weil die Wähler nicht mitgehen. Die zerfallen zunehmend in Gruppen und gehen nirgendwo mit - wie in GB, FR etc. auch. Ohne gesellschaftliche Diskussionen und eine politische Neufindungsphase der Wähler wird es aus meiner Sicht nicht gehen.

Eines der jetzigen Probleme ist die Werteorientierung: egal, was man macht, kommt irgendwer um die Ecke und sagt, dass irgendwas davon gegen das Volk, Familie, Heimat, Gott, Vaterland sei (ok, das ist im Moment etwas out, das wahren und sind es versteckter aber immer noch auch Totschlagargumente). Heute aktueller sind Verfassung, Menschenrechte, Weltoffenheit, Europa, Gerechtigkeit etc.

Jedenfalls kommt ein Argument, dass irgendwer erschüttert ist, weil irgendwas aus dem heiligen Kanon verletzt wurde - und jede politische Maßnahme bricht zusammen.

Solange die Wähler nicht dahin kommen, dass Dinge zu entscheiden sind, man nicht alles haben kann, heilige Kanons keine konkrete Politik machen, wird das nichts.

Heidemarie Heim | Do., 16. Oktober 2025 - 18:19

SPD und Union schmeißen beide ihre "Extremen" von links und rechts raus und bilden aus dem jetzt schon traurigen Rest eine Koalition der Mitte? Die Linken von der SPD gehen dann freiwillig wohin? Zu Dröge oder gleich zur roten Heidi? Und die mit rechts außen liebäugelnden A......r von Taubers Ehren werden mit Schleife um den Hals als Geschenk an Frau Dr. Weidel verschickt? Spitzenidee! Aber ich habe auch eine, wenn auch in vielen Augen recht abenteuerliche geehrter Herr Resing! Wie wäre es, wenn man mal endlich die Koalitionen einginge bzw. Regierungsmehrheiten bilden würde wie vom Wähler angekreuzt, bevor dieser Brandmauer hin oder her endgültig den Stecker für die Etablierten zieht? Oder bildet man sich noch immer ein, ein Verbot der inzwischen von einem 1/4 der Wähler präferierten Partei ginge ohne Demonstrationen und eine endgültige Spaltung unseres Landes inklusive eines massiven Schadens der so viel beschworenen Demokratie über die Bühne? MfG

Markus Michaelis | Do., 16. Oktober 2025 - 18:26

Das hat erstmal auch nichts mit der AfD zu tun. Man kann prinzipiell in keiner Gesellschaft es mit einem so großen Wandel zu tun haben, selber noch den Turbo für alle möglichen Änderungen zünden wollen, die eigenen Kräfte in jeder Hinsicht für unendlich halten und sich dann politisch an nicht verhandelbaren Werten nicht nur orientieren wollen, sondern diese quasi religiös bis in den Alltag Politik vorgeben lassen und eine illusionäre Widerspruchsfreiheit zelebrieren.

Wir können in alle möglichen Richtungen gehen, aber nicht in alle gleichzeitig und wir können ganz sicher nicht hier die universelle Weltgesellschaft oder Weltrettung umsetzen.

Solange die Bevölkerung nicht bereit ist darüber nachzudenken und zu diskutieren, in welche Richtung es gehen könnte, wird die CDU (und jede andere Partei auch, auch die AfD) wenig Chancen haben.

