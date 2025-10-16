- Ausrufung der schwarz-roten Republik
Die Brandmauer-Logik lähmt das Land. Doch ein Ende mit einer Hinwendung der CDU zur AfD ist nicht in Sicht. Es braucht einen völlig neuen Ansatz: das radikale Bekenntnis von CDU/CSU und SPD zum Zentrismus. In den Ländern müssten dafür sofort neue Koalitionen gebildet werden – ohne Grüne.
An der Brandmauer-Diskussion haben gerade alle ihre klammheimliche Freude. Nur die Union leidet mehr oder weniger still vor sich hin – ohne plausiblen Ausweg aus der Falle. Der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber AfD und Linkspartei lähmt die CDU auf allen Ebenen und begrenzt den Aktionsradius der Kanzlerpartei erheblich. Es gilt das Diktum von CDU-Fraktionschef Jens Spahn, wonach Deutschland seit zehn Jahren mitte-rechts wählt, aber mitte-links regiert wird. Doch es gibt auf den ersten Blick kein Entkommen für die derzeit immerhin noch größte Partei im Bundestag.
In Wahrheit würde eine Zusammenarbeit oder auch nur eine Annäherung der Union an die AfD die CDU zerstören oder zumindest spalten. Das mag bedauerlich sein, lässt sich aber nicht so einfach ändern. Ein schlichtes und schnelles Ende der Brandmauer ist derzeit so realistisch wie die Auferstehung Konrad Adenauers. Allen medialen Turnübungen von Ex-General Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg zum Trotz: Die Brandmauer ist für die Union derzeit schlicht lebensnotwendig. Die Bundesregierung von Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) würde ohne Brandmauer einfach auseinanderfallen, sie hält ja jetzt schon nur mit Mühe und Not zusammen.
