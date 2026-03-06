- Wenn der Verfassungsschutz im „Kampf gegen rechts“ Menschen verwechselt
Eine Mitarbeiterin einer Fachhochschule ist vom Verfassungsschutz mit einer Rechtsextremistin verwechselt worden. Mit weitreichenden Konsequenzen. Der Fall ist ein Lehrstück darüber, wie eine wehrhafte Demokratie ihre eigenen Maßstäbe unterlaufen kann.
Worum es konkret geht, ist schnell erzählt – und gerade deshalb so beunruhigend: Eine Frau arbeitet an einer Berliner Fachhochschule. Nach Berichten gerät sie ab 2022 in den Sog einer Verwechslung, weil ihr Name mit dem Pseudonym einer Rechtsextremistin zusammenfällt. Diese soll hinter einem antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Dating-Portal stehen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.