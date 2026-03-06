Gefährliche Fehler - Wenn der Verfassungsschutz im „Kampf gegen rechts“ Menschen verwechselt

Eine Mitarbeiterin einer Fachhochschule ist vom Verfassungsschutz mit einer Rechtsextremistin verwechselt worden. Mit weitreichenden Konsequenzen. Der Fall ist ein Lehrstück darüber, wie eine wehrhafte Demokratie ihre eigenen Maßstäbe unterlaufen kann.