Gefährliche Fehler Wenn der Verfassungsschutz im „Kampf gegen rechts“ Menschen verwechselt

Eine Mitarbeiterin einer Fachhochschule ist vom Verfassungsschutz mit einer Rechtsextremistin verwechselt worden. Mit weitreichenden Konsequenzen. Der Fall ist ein Lehrstück darüber, wie eine wehrhafte Demokratie ihre eigenen Maßstäbe unterlaufen kann.

VON FLORIAN HARTLEB am 6. März 2026 8 min

Florian Hartleb

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

Worum es konkret geht, ist schnell erzählt – und gerade deshalb so beunruhigend: Eine Frau arbeitet an einer Berliner Fachhochschule. Nach Berichten gerät sie ab 2022 in den Sog einer Verwechslung, weil ihr Name mit dem Pseudonym einer Rechtsextremistin zusammenfällt. Diese soll hinter einem antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Dating-Portal stehen. 

