Schuster, dessen Großeltern mütterlicherseits in Auschwitz ermordet wurden und die er nie kennengelernt hat, bezeichnet daraufhin den 27. Januar „für mich“ als einen „Tag des Erinnerns an meine Großeltern“. Aber eigentlich bräuchten jüdische Menschen diesen Gedenktag gar nicht; in vielen jüdischen Familien sei die Shoah präsent geblieben, weil Angehörige ausgelöscht wurden. „Um nicht missverstanden zu werden: Ich halte den Gedenktag trotz allem für wichtig, und zwar für die Gesellschaft insgesamt“, so Josef Schuster. „Die Erinnerung an die Shoah zeigt, wozu Menschen in der Lage sind.“