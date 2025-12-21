- Verlogen, opportunistisch und wider alle Fakten
Berlin führt einen neuen Gedenktag ein, um an vermeintliche Islamfeindlichkeit zu erinnern. Zu Zeiten eines in der Hauptstadt blühenden Antisemitismus ist dieser Schritt eine Provokation. Doch den Regierenden Bürgermeister von der CDU stört das nicht.
Berlin könnte sich mit Fug und Recht als Metropole des gelebten Antisemitismus bezeichnen. Denn was in den vergangenen Monaten und Jahren auf den Straßen der Hauptstadt zu erleben war, sucht seinesgleichen. Den Auftakt machten noch am Abend des 7. Oktober 2023 – also jenes Tages, der als das bisher größte Massaker an Juden seit dem Holocaust in die Geschichte einging – etliche arabischstämmige Männer und Frauen in Neukölln: Auf der Sonnenallee verteilten sie Süßigkeiten, um die bestialische Tötung von 378 Menschen auf einem israelischen Musikfestival zu feiern.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.