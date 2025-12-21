„Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit“ - Verlogen, opportunistisch und wider alle Fakten

Berlin führt einen neuen Gedenktag ein, um an vermeintliche Islamfeindlichkeit zu erinnern. Zu Zeiten eines in der Hauptstadt blühenden Antisemitismus ist dieser Schritt eine Provokation. Doch den Regierenden Bürgermeister von der CDU stört das nicht.