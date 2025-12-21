Kai Wegner
Berlins Bürgermeister Wegner gedenkt am vorigen Freitag der Opfer des islamistischen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016 / picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow

„Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit“ Verlogen, opportunistisch und wider alle Fakten

Berlin führt einen neuen Gedenktag ein, um an vermeintliche Islamfeindlichkeit zu erinnern. Zu Zeiten eines in der Hauptstadt blühenden Antisemitismus ist dieser Schritt eine Provokation. Doch den Regierenden Bürgermeister von der CDU stört das nicht.

VON ALEXANDER MARGUIER am 22. Dezember 2025

Berlin könnte sich mit Fug und Recht als Metropole des gelebten Antisemitismus bezeichnen. Denn was in den vergangenen Monaten und Jahren auf den Straßen der Hauptstadt zu erleben war, sucht seinesgleichen. Den Auftakt machten noch am Abend des 7. Oktober 2023 – also jenes Tages, der als das bisher größte Massaker an Juden seit dem Holocaust in die Geschichte einging – etliche arabischstämmige Männer und Frauen in Neukölln: Auf der Sonnenallee verteilten sie Süßigkeiten, um die bestialische Tötung von 378 Menschen auf einem israelischen Musikfestival zu feiern.

Chris Groll | Mo., 22. Dezember 2025 - 08:43

Die erste Unterwerfung in Berlin war die Unterwerfung der CDU unter die Linken (SPD/SED/GRÜNE). Da alle linken Parteien, dazu zähle ich jetzt auch die cdU/csU, extrem vom Islam unterwandert sind, ist das nur ein folgerichtiger Schritt hin zum Kalifat.

Ihre Aussage: "Mit dem neuen Gedenktag wird die Täter-Opfer-Umkehr jetzt auch noch staatlich kanonisiert. Es ist nicht weniger als ein Akt der Unterwerfung gegenüber der vermeintlichen „Religion des Friedens“, in deren Namen erst vor wenigen Tagen während einer Chanukka-Feier in Sydney 15 Menschen abgeschossen wurden wie bei einer Kaninchenjagd", gibt den ganzen Irrsinn wieder.

Zitat:
"Doch den Regierenden Bürgermeister von der CDU stört das nicht."
Weil der Bürgermeister von der CDU offenbar das Parteibuch gewechselt haben könnte, zumindest kommt es mir so vor.
In "Unterwerfung", dem Buch von Houellebecq, wird das Thema ausführlich behandelt und es stimmt offensichtlich jedes geschriebene Wort darin.
Und was hat man in Frankreich, ob dessen Einstellung, ein Fass aufgemacht, sogar kurzzeitig das Land hat Houellebecq wegen Repressalien verlassen.
Soviel zu diesem Thema.

Huellebecq hat die jetzige Entwicklung genau gesehen, aber auch Thilo Sarrazin aus der alten SPD. Deshalb wurde und wird Sarrazin in dieser ach so bunt blühenden Stadt so gnadenlos von den Medien diffamiert und gehetzt.

Die regierenden Funktionäre, grün, rot und schwarz, sind im Sumpf der Sympathisanten ersoffen, im Sumpf der Sympathsanten für den islamischen Terrorismus. Dieser Sumpf ist das, was sich hinter der Brandmauer "unserer Demokraten" verbirgt. Diese moderne Mauer ist nach außen mit den alten, ehrwürdigen und ruhmreichen Parteibezeichnungen "CDU" und "SPD" usw. verziert worden.

Wie unsre reichen Profi-Sportler und und unsre sonstigen prominenten Steuerflüchtlinge sehnen sich heute auch die Funktionäre (unabhängig von der Ideologie) nach den neuen "demokratischen" Sehnsuchtsorten Katar, Dubai, Saudi-Arabien, Singapur usw.

Dort herrscht wahre, beschauliche Ruhe, dort fühlt man sich wohl - 1001 Nacht statt Weihnachten. Halleluja!

Nix für ungut!

Die moderne Figur des Santa Claus ist sowieso eine amerikanische Kreation des 19. Jahrhunderts, stark geprägt von Moore und vor allem Nast, und später populär gemacht durch Werbung.
Welcher aufgeklärte Mensch tut sich das somit eigentlich noch an.
Der ursprüngliche Sinn von Weihnachten, den Rauhnächten, oder auch dem Julfest kommt fast bei keinem Deutschen mehr richtig durch.
Das Aufleben dieser Traditionen, würde dem fortschreitenden Islam in Europa meiner Meinung nach bestimmt eine Menge entgegensetzen.

Wolfgang Borchardt | Mo., 22. Dezember 2025 - 08:50

Holocaust ein ganz wichtiges Argument gegen "rechts". Was bleibt? Dass die AfD die Wirtschaft ruinieren wird? Böse Zungen behaupten, dass die AfD dafür nicht gebraucht wird.

Rainer Mrochen | Mo., 22. Dezember 2025 - 08:56

...ein Berliner Senat, in der gegenwärtigen Konstellation, anderen Schwachsinn verzapfen als es eine Bundesregierung in gleicher Konstellation tut. Was auf Bundesebene geht, geht halt auch auf Kommunalebene; nur in diesem Fall von wilden Berlinern. Auf dem größten Müllhaufen Deutschlands gedeihen eben die größten (Stil)Blüten. Ob Wegner ein verzwergter Kanzler ist sei mal dahingestellt. Einen Nasenring trägt er jedenfalls auch.
Überspitzt unterschiedliche, mögliche Szenarien für Deutschlands Entwicklung werden gerade an anderer Stelle beschrieben.
(NZZ 21/22.12.2025). Ein Beispiel für das Negativszenario ist hier genannt. Unwürdiges Schauspiel.

DAS - wirtschaftlicher Niedergang, gespaltene Gesellschaft, Islamismus - ist das eigentliche Erbe der Merkel-Ära... - 'Ein Land in dem die angestammte Bevölkerung eben nicht mehr gut und gerne leben kann' - um mal den einlullenden Merkel-BTW-Wahlslogan aus 2017 aufzugreifen... ... - einer Zeit in der eigentlich schon alle heutigen 'Probleme' deutlich erkennbar hätten sein müssen..., für Kanzlernde*innen.

Alles hängt mit allem zusammen... - und was wir JETZT erleben (Artikel) ist bereits das Ergebnis..., und nicht erst die Ankündigung..., der 'Unterwerfung'. Diese kommt nämlich schleichend - durch 'gude NGO's', durch 'Böhmis/Slomkas/Hallalias' und deren 'Gedenktage' - z.B. ... ... 🤔

>> Sieht nicht gut aus für D... - mMn.

Armin Latell | Mo., 22. Dezember 2025 - 09:52

genau ist nochmal der Name der Partei, die all diese dystopischen Monströsitäten nicht mitmachen, sondern dagegen vorgehen möchte? Die man auf die übelste, undemokratischste Art und Weise demagogisch und intrigant öffentlich und hochoffiziell denunziert, verunglimpft und, auch und ganz speziell physisch, angreift? Kleiner Tip: die Farbe Blau ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Logos. Entschuldigung, Herr Marguier, Ihre Krokodilstränen diesbezüglich kann ich nicht nachvollziehen.

Jürgen Goldack | Mo., 22. Dezember 2025 - 10:24

"Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland" tönte 2010 BP C. Wulff am Tag der Deutschen Einheit. Das war genauso gelogen wie die ganzen Debatten, die linke Politiker und Mainstreammedien seit Jahren phantasieren. Der Islam gehört in kein europäisches , durch alte Religionen wie dem Christentum und auch dem "Judentum" geprägtes Land wie z. B. auch Deutschland. Der radikale Islamismus ist eine m. E. menschenfeindliche auf Unterdrückung, Mord und Todschlag basierende Abart, ein Zerrbild einer mohammedanischen "göttlichen" (Allah) Eingebung. Auch das Christentum hatte seine dunklen Zeiten. Aber was islamistische Migranten seit 2015 in Deutschland und einigen anderen von verblendeten NGO beeinflussten Politikern "regierten" westeuropäischen Ländern abziehen hat nichts mit Religion zu tun. Das Verhalten dieses dubiosen Bürgermeisters Wegener zeigt wie deutsche Politiker vor linken Machenschaften (SPD, Grüne) und dem Islam einknicken und buckeln. Nur noch widerlich!

DEM Islam gehört inzwischen Deutschland, zumindest aber Berlin, von wo aus die Islamisierung des ganzen Landes ausgeht. Gut, in Bayern, dem letzten Bollwerk, zu leben

Mich würde tatsächlich mal interessieren wie es um den migrantischen Anteil in den Bevölkerunge der Ost-EU Länder, also jener welche erst seit Anfang der 2000-Nuller Jahren hinzugekommen sind, wie Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei usw. steht - haben die auch solche Problene mit Islamismus wie wir, Frankreich und Belgien z.B. oder Großbritannien?

Kann mir nicht vorstellen, dass z.B. in Polen radikale Islamisten unterwegs sind... ... - warum nur nicht? 🤔

Weil das katholisch-abendländisch geprägte Polen solche Gestalten erst garnicht in's Land gelassen hat und weiterhin nicht lässt.

Frankreich, Belgien und auch Großbritannien sind alle durch ihre Kolonialvorgeschichte heute übermäßig migrantisch belastet, und ihren (Migrations-) Lieberalismus, während Deutschland nur seinen völlig aus dem Ruder gelaufenen Migrationslieberalismus als Quelle des hiesigen radikalen Islamismus und Salafismus hat - seit 2015, und deshalb 'solche Gedenktage braucht'.

Das braucht Polen nicht... ... 🤔

Lisa Werle | Mo., 22. Dezember 2025 - 10:39

Dieser 'Gedenktag Islamfeindlichkeit' ist Zynismus pur. Menschenmassen aus islamischen Ländern entern unser Land und erwarten hier Versorgung, Wohnung – einfach alles, finanziert von den Bürgern dieses Landes, überwiegend Christen und Juden. Zum Dank dafür führt ein Teil der muslimischen Klientel sich auf wie Eroberer, drangsaliert die Bevölkerung, mordet, vergewaltigt, raubt, verletzt, hetzt auf unseren Straßen in DEUTSCHLAND gegen Juden, begleitet von linksextremistischem Terror und finanziert von der Politik. Die Schulen sind am Ende: Bildung ist nicht mehr möglich, deutsche Kinder werden attackiert, körperlich und psychisch – tagtäglich. Abertausende Menschen in Deutschland sind aufgrund islamistischer Attacken traumatisiert, Abertausende Leben wurden für immer zerstört. Und Berlins SPD ruft einen 'Gedenktag Islamfeindlichkeit' aus. Raed Saleh, der Treiber dieser Attacke, verhöhnt ein weiteres Mal die Opfer – und Wegner schaut zu. Mit Wegsehen und Zuschauen muss Schluss sein.

Christa Wallau | Mo., 22. Dezember 2025 - 11:02

in welchem nicht-muslimischen Land der Welt eigentlich die Allah-Gläubigen noch unbehelligter und sicherer leben können als in Deutschland?
Wo werden ihnen noch mehr Teppiche ausgerollt?
Dieser schwachsinnige "Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit" müßte dringend ersetzt werden durch einen "Gedenktag gegen Christenfeindlichkeit"; denn in vielen Ländern, vor allem in Nigeria, werden täglich Hunderte von Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und massakriert. Weltweit sind schätzungsweise 380 Millionen Christen an Leib und Leben bedroht -
hauptsächlich durch Muslime!!!

Aber unsere ignoranten und hochgefährlichen
Politiker im Verein mit Ihresgleichen im Episkopat der Kirchen in Deutschland lassen sich lieber vor den Karren der Islamisten spannen, als der weltweiten Realität ins Auge zu sehen.
Für dieses verrückte Verhalten kann man kaum noch Worte finden. Es reiht sich ein in den genau so falschen u. verlogenen Umgang mit der AfD
in unserem Lande. Das Ganze ist Irrsinn mit Methode!

"Das Ganze ist Irrsinn mit Methode!" So ist es!
Aber worin liegt die Methode und was ist die Absicht der Methode?
"Vernünftigerweise" sollte es doch eine Absicht geben dem autochthonen Volkskörper eine positive Entwicklung zu ermöglichen. >> (Was bedeutet eigentlich gegenwärtige Politik in diesem Zusammenhang?)<<. Selbige wird allerdings gerade mit Füssen getreten (Entwicklung der EU, und Dtl`s Rechtsbeschaffenheit.) Ich denke, daß genau darin das übsergrosse Problem westlicher Gesellschaften besteht. Die Überkorrektheit einer Dekonialität kann es nicht sein. Oder doch? Was haben wir gut zu machen, was Äonen von Vorgängergesellschaften, nicht auch gut zu machen hätten? Das ist keine Relativierung von Was auch immer. Im Gegenteil: Wir müssen uns berechtigterweise währen. Wie wird Deutschland in 25 Jahren aussehen? Ist nicht mehr die Frage. Die Frage ist: wer nimmt Verantwortung und wer steht dafür ein? Erlauben sie mir zu schmunzeln. Die Dinge sind einstweilen wie sie sind.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 22. Dezember 2025 - 11:44

Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz und Neukölln im Oktober 2023 - und dann ein Berliner Gedenktag mit der Tendenz zur Opfer-Täter-Umkehr. Berlin lebt offenbar auch 36 Jahre nach dem Mauerfall auf einer Insel.
Die daraus resultierende Selbsttäuschung blendet den gerade in Berlin steigenden Antisemitismus völlig aus. Aufgabe der Berliner CDU wäre es vorrangig, zwischen berechtigter Israelkritik (z.B. Siedlungspolitik) und offener Judenfeindlichkeit deutlich zu unterscheiden und gegen Gesten der Verharmlosung wie den geplanten Feiertag klare Kante zu zeigen.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 22. Dezember 2025 - 11:57

Wegner ist nicht besser als Merz und viele andere in der UNION inzwischen. Und sie geben sich nicht mal mehr Mühe es irgendwie zu verdecken. Mich wundert es Herr Marguier, dass Sie mal so drastische Worte für die Politik des Senats finden. Sie neigen doch sonst immer zu sanfteren Tönen. Aber egal. Sie Überschrift sagt alles aus.
Berlin hat sich selbst längst in eine links-grün faschistische Mauer eingekerkert.
Die sind nicht mehr zu retten. Und das schlimme ist, dass wir so etwas u.a. aus Hessen mit dem Länderfinanzausgleich noch ermöglichen.
@ Chris Groll - volle Zustimmung.

Urban Will | Mo., 22. Dezember 2025 - 13:15

Alltag auf diesem Narrenschiff reinste Realsatire. Und Berlin als Hauptstadt, shithole und failed state in einem führt nun einen Tag ein, der wohl in absehbarer Zukunft der einzige im Jahr sein wird, wo es keine Übergriffe seitens der Islamisten auf Juden oder Christen geben wird, weil sie sich da feiern lassen.
So wollte es die Mehrheit und so möchte sie es noch immer. Bald regieren in Berlin reinste Sozialisten und somit Antisemiten (Wegner und seine lächerlichen Christen sind verkappte) und dann wird es an der Tagesordnung, also Folklore sein, dass Juden durch die Straßen gehetzt werden.
Und bald werden nach und nach sämtliche Großstädte und dann auch die Kleinstädte folgen. Demographie plus Masseneinwanderung (auch unter dem Lügenkanzler über 200 000 dieses Jahr) mal Zeit. Reine Mathematik.
Nochmals: die Wählermehrheit möchte das so haben.
Und solange die einzige Partei, die das nicht möchte und dagegen angehen würde, nicht regiert, wird sich auch nichts ändern.
So traurig,so wahr.

Klaus F. | Mo., 22. Dezember 2025 - 13:25

Wir brauchen keine Gedenktage gegen Islamfeindlichkeit, sondern Gedenktage gegen die täglichen islamischen Gewalttaten in Deutschland!

Robert Hans Stein | Mo., 22. Dezember 2025 - 13:35

Ihr habt es so gewollt, nun bekommt ihr es auch genau so. Offenen Auges und, klar, offenen Herzens ist unsere Gesellschaft gutgläubig in diese Abwärtsspirale hineingetaumelt. Zu wenige haben zu leise gewarnt. Zu viele sind moralisierenden linken und christlichen Realitätsverweigerern auf den Leim gekrochen. Wie wurden hellsichtige und aufmerksame, wirklich WOKE Stimmen niedergemacht, zum Verstummen gebracht (Sarrazin, Broder, Schwarzer, Rushdie, Don Alfonso....). Nein, lieber vertraute man den gutmütig säuselnden Predigern aus Politik und Wissenschaft - wenn ich heute an die Schimmel und den Friedenspreis 1995 denke, wird mir immer noch übel. Die Hoffnung blieb mir, irgendwann kommen Leute an die Macht, die dem Unsinn ein Ende bereiten. Heute ist auch diese Hoffnung passé. Sie ist einer anderen gewichen, der Hoffnung, dass die schlimmsten Auswirkungen erst nach meiner Zeit akut werden. Und die Nachkommen? Auch sie haben es mehrheitlich so gewollt.

Theo Lackner | Mo., 22. Dezember 2025 - 13:38

Nicht der politische Islam ist "die ideologische Wurzel von im Namen dieser Religion weltweit begangener Terrorattacken", sondern die Religion (Schrift, Tradition, Praxis) selbst ist diese Wurzel.

Das zeigt sich an hochoffiziellen Dokumenten wie der "Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam" von 1990, die die Geltung der Menschenrechte ausdrücklich unter den Vorbehalt der Scharia, des religiösen Rechts, stellt. Oder an diversen, direkt der islamischen Lehre entnommenen Verboten des Religionswechsels (Apostasie, Irtidad), bei Todes- oder Leibesstrafe.

Es ist DIESE Grundrichtung der Religion, die den Nährboden für Terror und Unterdrückung bietet.

Mit dem Konstrukt der "Islamfeidlichkeit" oder "Islamophobie" soll Kritik am Islam, wie es sie bezüglich des Christentums seit der Aufklärung (und davor) gibt, delegitimiert und kriminalisiert werden. Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, auf den Westen an sich.

Und es ist eine Schande, dass die CDU dem Vorschub leistet.

Markus Michaelis | Mo., 22. Dezember 2025 - 13:52

Verschiedene Gruppen haben hierzu teils gegensätzliche Motive. Für die bisher staatstragende Mitte ist es glaube ich zuerst ein Schritt in Richtung einer universellen Gesellschaft, zu der absolut alle Menschen in allen Aspekten gleichberechtigt gehören. Absolut gleichberechtigt in jeder Sichtbarkeit in Medien, Kunst, Politik, Schule, wirtschaftlich und sonstig relevanten Positionen. Je vielfältiger die Gesellschaft wird, wird das schwierig auszutarieren. Letztlich müssten alle akzeptieren, dass "ihr Ding" (Bibel, Koran, Nation, was auch immer) nur ein irrelevantes Hobby neben tausenden anderen ist.

Viele Menschen wollen darin den totalen gegenseitigen Respekt und die Menschlichkeit sehen. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Jeden, der es anders sieht, als Menschenfeind zu sehen, ist schonmal eine Gratwanderung.

Und es bleibt das Vakuum der gemeinsamen Werte: GG und Menschenrechte sollten das nicht sein. Die sollen ja gerade ein Rahmen über auch gegensätzlichen Strömungen sein.

...sie texten moderat und wohl überlegt. Das ist anerkennenswert .
Allein, es hilft nicht bei der Problemlösung. Warum? Radikale Inhalte vordern radikale Lösungen. Will sagen; es erfordert eine radikale Problemlösung.
Wenn der Kampf angesagt ist, muß er aufgenommen werden und wenn es auch drastisch sein muss. Das widerstrebt mir, scheint aber notwendig zu sein.

