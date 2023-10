Die Hoffnung, dass eine solche Unterstützung der Hamas und anderer antiisraelischer, antisemitischer, islamistischer Terror-Organisationen in Deutschland auf die palästinensischen, jedenfalls arabischen Migranten beschränkt bleibe, dürfte also trügen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte vor Anhängern am Mittwoch: „Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mudschaheddin-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft.“ (Mudschaheddin sind Glaubenskrieger.) Ob Erdogan das tut, um Stimmen für die Kommunalwahlen in der Türkei zu gewinnen, spielt keine Rolle. Tatsächlich weiß nun jedenfalls die unter hier lebenden Türken überproportional große Anhängerschaft Erdogans, dass Terror gegen Israel und Juden von ihrem politischen Idol Verständnis erfährt, auch wenn Erdogan noch einen widersprüchlichen Satz einfügte, wonach das Töten von Zivilisten, „einschließlich israelischer“, unverzeihlich sei.