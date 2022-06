Bislang hat es Robert Habeck mit gutem Zureden versucht. Der Wirtschaftsminister und grüne Vizekanzler will uns zum Energiesparen erziehen. Damit Deutschlands Gasspeicher für die kommende Heizsaison gut gefüllt werden, sollen wir schon im Sommer damit beginnen. In einer Werbekampagne gibt Habecks Ministerium daher wertvolle Haushaltstipps.

Einer davon: „Für angenehm warmes Duschwasser muss der Warmwasser-Aufbereiter viel Energie aufwenden. Reduzieren wir unsere Duschzeit auf höchstens fünf Minuten und senken die Wassertemperatur etwas, sparen wir nicht nur Warmwasser, sondern auch Energie. Das tut nicht nur der Umwelt, sondern auch unserer Haut gut, wie Hautärztinnen und Hautärzte empfehlen.“

Appelle im Krankenschwester-Tonfall

Die Kampagne, vor gut einer Woche gestartet, läuft unter dem Motto „80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“ und hat bislang rein appellativen Charakter. Im Krankenschwester-Tonfall werden „wir alle“ aufgefordert, etwas beizutragen, „damit Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten wird und wir das Klima schützen.“

Mal abgesehen davon, dass auch Robert Habeck einiges dazu beitragen könnte, indem er dafür sorgt, dass die sechs noch funktionstüchtigen deutschen Kernkraftwerke im kommenden Winter weiterlaufen, ist die spannende Frage, was er und sein Ministerium für den Fall planen, dass die „Energiewechsel“-Kampagne nicht so recht fruchtet. Wir kennen das ja schon von Corona: Erst wird vom Wir geredet, dann kommen die „Maßnahmen“.

Minister Habeck droht mit „weiteren Maßnahmen“

Spekulationen, dass da etwas im Busch sein könnte, nährte Habeck mit einem Auftritt in den Tagesthemen am Donnerstagabend. Anlässlich der gedrosselten Gas-Lieferungen aus Russland – Gazprom liefert über die Nord-Stream-Pipeline nur noch 40 Prozent der technisch möglichen Menge – gab der für Energiefragen zuständige Wirtschaftsminister der ARD-Nachrichtensendung ein Interview.

Die deutschen Gasspeicher seien zu 56 Prozent gefüllt, sagte Habeck. Die Versorgungssicherheit „für die nächste Zeit“ gewährleistet. Aber: „Wir können nicht mit 56 Prozent Speicher in den Winter gehen. Da müssen die voll sein, sonst sind wir wirklich im Offenen.“ Dann machte er noch etwas Werbung für seine Energiesparkampagne und drohte schließlich recht unverhohlen: „Wenn die Speichermengen nicht zunehmen, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung zur Not auch gesetzlich vornehmen müssen.“

Bundesnetzagentur-Chef: Heizungstemperatur senken

Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga versuchte dem Grünen-Politiker noch ein paar Details zu den möglichen Maßnahmen zu entlocken. Allerdings ohne Erfolg. Bislang bekannt sind Überlegungen, die in Mietwohnungen vorgeschriebene Mindestraumtemperatur abzusenken. Der Chef der Bundesnetzagentur – eine Behörde, die Habecks Ministerium unterstellt ist – brachte diese Idee ins Spiel. Das wollte der Wirtschaftsminister nicht im Detail kommentieren, kündigte aber an: „Wir werden alle Gesetze, die dort einen Beitrag leisten, uns mal anschauen.“ Mit „dort“ meinte er das weite Feld des Energiesparens.

Die eine oder andere Energiesparidee, die bislang noch als wohlgemeinter Wir-alle-gemeinsam-Ratschlag aus dem Wirtschaftsministerium kommt, könnte also bald in Gesetzesform gepackt werden. Was droht uns dann? Eine gesetzliche Duschzeitbegrenzung? Oder gar ein werktägliches Duschverbot? Schließlich kamen unsere Großeltern auch mit dem Waschlappen aus. Gebadet wurde höchstens einmal die Woche, am Samstag. Und in dieser Generation ging man meist einer deutlich schweißtreibenderen Arbeit nach als in klimatisierten Büros vor dem Bildschirm zu sitzen.