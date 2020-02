So erreichen Sie Alexander Marguier:

Es scheinen gerade die Tage der uneigentlichen Rücktritte zu sein: Thüringens Überraschungs-Ministerpräsident Thomas Kemmerich tritt zurück, um vorläufig im Amt zu bleiben, der thüringische CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring hält es ebenso. Und jetzt noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass sie vorerst Parteivorsitzende bleibt, denn anders als Andrea Nahles von der SPD hat AKK nicht Knall auf Fall die Brocken hingeschmissen, um sich komplett aus der Politik zurückzuziehen. Aber ein bisschen seltsam mutet es schon an, wenn sie in Aussicht stellt, bis zum nächsten (regulären) CDU-Bundesparteitag im Amt zu bleiben. Der findet nämlich erst nächsten Dezember in Stuttgart statt.

Nächste Personalentscheidung ist schicksalhaft Es ist kaum vorstellbar, dass die CDU in der tiefsten Krise ihrer Geschichte mehr als ein Dreivierteljahr lang führungslos vor sich hin taumelt. Es war ja AKK selbst, die am Montagnachmittag bei ihrer Verzichtserklärung sagte, das Problem ihrer CDU sei das aus einer Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft resultierende Machtvakuum. Eine Vorsitzende aber, von der klar ist, dass sie nicht nur auf ihre Ambitionen als Kanzlerkandidatin verzichtet, sondern ohnehin nur noch interimistisch im Amt ist, wird die Fliehkräfte eher noch verstärken. Deswegen müssen die Dinge eigentlich schneller geklärt werden. Doch „die Dinge“ sind eben extrem kompliziert. Denn die nächste Entscheidung über die Person an der Spitze der CDU wird schicksalhaft für die Zukunft der Partei sein.

