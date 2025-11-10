- Ein Politiker aus den Neunzigern
Der Kanzler wird siebzig – aber so richtige Feierlaune will sich in dem von ihm regierten Land nicht einstellen. Die Wirtschaft schrumpft, die Stimmung ist mies und die Zukunft ungewiss. Friedrich Merz ist ein Mann aus besseren Zeiten.
Wen die Götter strafen wollen, dem erfüllen sie den größten Wunsch. Friedrich Merz begehrte seit frühen Tagen nichts so sehr, als an der Spitze zu stehen. Als Sprössling sauerländischer Provinznotabeln zog es ihn schnell in die Zentren der politischen Entscheidung: Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, Abgeordneter des EU-Parlaments, Mitglied des Deutschen Bundestags, ein brillanter und angriffslustiger Redner.
Wünsche werden wahr
Der CDU-Vorsitz und mit ihm die nächste Kanzlerkandidatur schienen greifbar nahe, bis ihn eine junge Frau aus dem deutschen Osten, Angela Merkel, höchst unsanft und mit wenigen machiavellistischen Handgriffen aus dem Rennen um die Kanzlerschaft warf. Eine unvergleichliche öffentliche Demütigung. Und eine harte persönliche Lektion: Es gab in seiner Generation tatsächlich eine gewieftere, rücksichtslosere und talentiertere Politikerin als ihn. Grund genug für Friedrich Merz, der großen Politik den Rücken zu kehren. Doch nicht für immer.
